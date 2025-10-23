Acesse sua conta
Pai de Endrick manda recado em meio a polêmica no Real Madrid: ‘Não adianta quererem tirar seu brilho’

Douglas Sousa mandou recado para o filho em meio a polêmicas com o time espanhol

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:56

Jogador tem sido colocado de escanteio durante jogos
Jogador tem sido colocado de escanteio durante jogos Crédito: Reprodução | Instagram

O pai de Endrick, Douglas Sousa usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para enviar boas energias e expressar seu carinho pelo jovem jogador do Real Madrid, de 19 anos. Apesar do gesto, a mensagem vem em meio a problemas desde que Endrick chegou ao time espanhol.

Recado publicado pelo pai de Endrick
