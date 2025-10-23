Pai de Endrick manda recado em meio a polêmica no Real Madrid: ‘Não adianta quererem tirar seu brilho’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:56
O pai de Endrick, Douglas Sousa usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para enviar boas energias e expressar seu carinho pelo jovem jogador do Real Madrid, de 19 anos. Apesar do gesto, a mensagem vem em meio a problemas desde que Endrick chegou ao time espanhol.
Endrick
Além de informações de que o brasileiro tem ficado aquém das expectativas, o jovem também tem sofrido pela falta de oportunidade para entrar em campo. Recentemente chegou a viralizar uma foto do ex-jogador do Palmeiras sentado com semblante chateado enquanto acontecia o jogo do time espanhol.
Nos stories do Instagram, Douglas Sousa publicou a foto do filho em campo. “Sei meu filho o quanto você se dedica a cada minuto do seu dia, o quanto você é capaz, você é um vencedor e está mostrando para todos que tu é um guerreiro, é sua estrela vai brilhar, não adianta quererem tirar seu brilho, seu futuro está logo ali, eu creio. Te amo meu filho”, escreveu.
Depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita, o esposo de Gabriely Miranda, completou um mês inteiro no banco de reservas do Real Madrid. Contudo, a situação se complicou porque ele é o único jogador de linha do elenco entre os que não estão no departamento médico, que ainda não entrou em campo nesta temporada.
De acordo com informações da imprensa europeia, o Real Madrid estaria disposto a ceder Endrick a partir de janeiro de 2026, início da segunda metade da temporada 2025/2026. A decisão seria motivada pela ausência de oportunidades.
Desde quando chegou ao clube em 2024, Endrick disputou 37 jogos e marcou sete gols. O contrato com o Real Madrid está previsto para até junho de 2030.