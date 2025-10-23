CONFIRA

Pai de Endrick manda recado em meio a polêmica no Real Madrid: ‘Não adianta quererem tirar seu brilho’

Douglas Sousa mandou recado para o filho em meio a polêmicas com o time espanhol

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:56

Jogador tem sido colocado de escanteio durante jogos Crédito: Reprodução | Instagram

O pai de Endrick, Douglas Sousa usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para enviar boas energias e expressar seu carinho pelo jovem jogador do Real Madrid, de 19 anos. Apesar do gesto, a mensagem vem em meio a problemas desde que Endrick chegou ao time espanhol.

Endrick 1 de 9

Além de informações de que o brasileiro tem ficado aquém das expectativas, o jovem também tem sofrido pela falta de oportunidade para entrar em campo. Recentemente chegou a viralizar uma foto do ex-jogador do Palmeiras sentado com semblante chateado enquanto acontecia o jogo do time espanhol.

Nos stories do Instagram, Douglas Sousa publicou a foto do filho em campo. “Sei meu filho o quanto você se dedica a cada minuto do seu dia, o quanto você é capaz, você é um vencedor e está mostrando para todos que tu é um guerreiro, é sua estrela vai brilhar, não adianta quererem tirar seu brilho, seu futuro está logo ali, eu creio. Te amo meu filho”, escreveu.

Recado publicado pelo pai de Endrick Crédito: Reprodução | Instagram

Depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita, o esposo de Gabriely Miranda, completou um mês inteiro no banco de reservas do Real Madrid. Contudo, a situação se complicou porque ele é o único jogador de linha do elenco entre os que não estão no departamento médico, que ainda não entrou em campo nesta temporada.

De acordo com informações da imprensa europeia, o Real Madrid estaria disposto a ceder Endrick a partir de janeiro de 2026, início da segunda metade da temporada 2025/2026. A decisão seria motivada pela ausência de oportunidades.