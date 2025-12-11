Acesse sua conta
Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Participante recebeu apenas 26,92% dos votos do público; decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:44

Toninho Tornado em
Toninho Tornado em "A Fazenda 17" Crédito: Reprodução

Toninho Tornado, criador do bordão "Calma, Calabreso!", deixou A Fazenda 17 na reta final do programa. Em disputa acirrada com Duda Wedling e Luiz Otávio Mesquita, o humorista recebeu apenas 26,92% dos votos do público para ficar e deixou a sede do reality rural. A decisão foi anunciada há pouco na noite desta quinta-feira (11) em programa ao vivo na Record. 

Natural de Belo Horizonte e criado desde bebê na periferia de São Paulo, Toninho é ator, comediante e conhecido por fazer pegadinhas no YouTube. O ex-peão começou no teatro na adolescência e teve sua primeira aparição na TV, em 2013, quando foi contratado para o Programa João Kleber na RedeTV! Hoje Toninho Tornado acumula mais de 4 milhões de seguidores apenas no Instagram. 

Toninho Tornado

Toninho Tornado por Reprodução
Toninho Tornado em "A Fazenda 17" por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" por Reprodução
1 de 4
Toninho Tornado por Reprodução

No programa, o famoso foi criticado por entregar uma personalidade completamente diferente dos seus vídeos de pegadinhas, pelos quais ficou conhecido. Mais firme e duro e nada engraçadinho, o peão lutou por sua permanência e criou embates com diversos peões como Luiz Otávio Mesquita, com quem disputou a Roça. 

Dudu Camargo, Saory Cardoso, Duda Wendling, Otávio Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões oferecido pelo programa que terá Grande Final na próxima quinta-feira (18).

Tags:

A Fazenda 17 Roça

