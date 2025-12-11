LUTO

Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Cineasta referência em cultura negra morreu nesta quarta-feira (10)

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 21:51

Luedji Luna usou o seu Instagram no fim de tarde desta quinta-feira (11) para expressar o sentimento causado pela perda de Joyce Prado, cineasta que dirigiu a parte visual de diversos trabalhos seus na música, como o premiado "Bom Mesmo é Estar Debaixo D´água" (2020). Através de um texto longo e poético, a cantora baiana falou da importância que a produtora audiovisual teve na sua vida pessoal e profissional.

Na escrita, Luedji se abriu ao falar do afastamento entre ela e Joyce, que ocorreu nos últimos anos, "sem tempo pro perdão, reconciliação, último abraço". A artista ressaltou que "Um Mar para Cada Um" (2025) foi feito para curar a relação entre as duas, o que, segundo ela, não ocorreu. A produtora, roteirista e realizadora audiovisual, fundadora da Oxalá Produções, morreu nesta quarta-feira (10) aos 38 anos. O enterro será realizado a partir das 11h desta sexta-feira (12), na Vila Sulino, em São Paulo.

Leia o texto:

Desde ontem eu não ando, flutuo na terra. A notícia da sua passagem me deixou tão atônita que nem consegui chorar. Hoje sim.

E meus olhos não param de chover desde então.

Você emprestou a poesia do seu olhar pro meu trabalho em todos os meus discos, menos nesses últimos , que eu fiz quase inteiro pra ti.

“ Uma Mar Pra Cada Um” eu fiz pra nos salvar…

Curou todo mundo, menos a nossa relação.

Eu tinha tanta urgência em te ver feliz, em ver vc realizar os sonhos que sonhei pra ti, pra ver vc realizar os sonhos que você sonhou pra si mesma. Eu me desesperei, rezei, eu gritei, fui dura, invasiva, até que rompemos.

Hoje entendo melhor minha ansiedade com sua vida.

Já faz tempo que te choro, minha amiga, estou de luto fazem meses, só nunca imaginei que o que era simbólico iria se materializar tão precocemente.

Sem tempo pros sonhos que sonhamos juntas e separadas, sem tempo pro perdão, pra reconciliação, pro último abraço, pra última conversa, e pra um copo de cerveja num boteco qualquer na Pompéia.

São Paulo seria insuportável sem sua existência , vc foi a amiga que eu sempre quis ter na infância e nunca tive, com vc eu soube o que era ter pertença, e o que é não ser só. Vc dividiu comigo, além de sua arte, os seus amigos, sua família, sua casa, sempre com seu amor oceânico, mar-terno, e atencioso.

Numa quarta-feira os ventos de Oyá devastaram uma cidade inteira.

Numa quarta-feira os ventos de Oyá levaram minha melhor amiga.

Me restou a canção.

Te amo, te amo.

Pra sempre!

Quem foi Joyce Prado

Um dos grandes nomes da cultura negra no Cinema atual, Joyce Prado morreu nesta quarta-feira (10), com apenas 38 anos. A cineasta, produtora e roteirista foi fundadora da Oxalá Produções, focada em narrativas da cultura afro-brasileira e da diáspora africana.

A diretora marcou sua trajetória com obras que unem estética apurada e resgate histórico. Seu primeiro longa-metragem e um dos mais conhecidos foi “Chico Rei Entre Nós” (2020), que conquistou o prêmio de Melhor Filme na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, consolidando seu nome na indústria.

Joyce também construiu carreira artística marcante com a cantora Luedji Luna, dirigindo videoclipes que se tornaram sucessos de crítica e público, como “Banho de Folhas”, “3 Marias” e “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’Água”. Os trabalhos renderam prêmios no Music Video Festival Awards (MVF) e no Womem’s Music Event (WME).