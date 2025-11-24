TELEVISÃO

Após 14 anos na emissora, repórter Joyce Guirra deixa a Rede Bahia

Conhecida pelo trabalho na TV São Francisco, a jornalista encerra um ciclo de destaque no telejornalismo do Norte da Bahia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:08

Após 14 anos na emissora, repórter Joyce Guirra deixa a Rede Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A jornalista Joyce Guirra não faz mais parte do time de colaboradores da TV São Francisco. A emissora afiliada da Rede Bahia, com sede em Juazeiro, confirmou nesta segunda-feira (24) que a profissional encerrou seu ciclo de 14 anos na casa, período em que se tornou um dos principais nomes do telejornalismo na região.

Com passagem marcante pela reportagem e pela apresentação, Joyce conquistou o público pela maneira humana, direta e sensível com que conduzia entrevistas, coberturas especiais e reportagens de impacto. Ao longo da trajetória, também contribuiu para a projeção do Norte baiano nos telejornais exibidos em todo o estado.

A Rede Bahia destacou, em nota oficial, a relevância da jornalista na consolidação do Bahia Meio Dia na região e ressaltou sua atuação “marcada por credibilidade e ética”. A emissora agradeceu pela dedicação e desejou sucesso nos novos caminhos.

A jornalista Joyce Guirra 1 de 7

Nesta segunda, data prevista para o nascimento de seu filho Francisco, que faleceu ainda na gestação, em julho, a jornalista fez um desabafo emocionante nas redes sociais, descrevendo o dia como um símbolo eterno do elo com o bebê.

“Sonhei com esse momento… idealizei tanto o nosso primeiro encontro, mas ele aconteceu de uma forma que jamais imaginei. [...] Essa data sempre será símbolo do nosso elo. [...] Obrigada por ser nosso anjo da guarda, meu eterno amor”, escreveu.