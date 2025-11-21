Acesse sua conta
Adele autoriza Paula Fernandes a regravar um de seus maiores sucessos

Brasileira recebeu autorização direta de Adele para adaptar música para o português

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:28

Adele autoriza Paula Fernandes a regravar um de seus maiores sucessos
Adele autoriza Paula Fernandes a regravar um de seus maiores sucessos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paula Fernandes está vivendo um momento especial na carreira, daqueles que qualquer artista sonha em contar por aí. A cantora mineira acaba de anunciar “Amar de Novo”, sua versão em português do clássico mundial “Set Fire To The Rain”, de Adele. E o detalhe que chamou atenção dos fãs: a adaptação foi aprovada pessoalmente pela artista britânica, algo raríssimo de acontecer.

A faixa faz parte do EP SIMPLESmente, EU, que chega às plataformas no dia 27 de novembro e traz cinco músicas inéditas. De acordo com Paula, essa nova fase artística resgata a essência romântica que sempre marcou sua trajetória, agora com ainda mais liberdade e delicadeza.

Em comunicado, ela contou que sempre teve uma conexão especial com a canção original e que a chance de reinterpretá-la veio no momento certo: “‘Set Fire To The Rain’ sempre me tocou de uma forma especial. É uma música que fala sobre entrega e recomeço, temas que fazem parte do meu momento atual. Poder interpretá-la com a autorização da própria Adele foi uma honra. Quis trazer essa emoção para o meu universo, com respeito à obra e com a minha verdade.”

A escolha de Adele impressiona, afinal, essa é a primeira versão oficial do sucesso lançada por outro artista em mais de 14 anos. A música, que integra o aclamado álbum 21 (2011), rendeu à britânica Grammy de Melhor Performance Pop Solo e chegou ao topo da Billboard.

Esta não é a primeira vez que Paula Fernandes recebe aval de uma estrela internacional. Em 2019, ela lançou “Juntos”, versão brasileira de “Shallow”, aprovada por Lady Gaga e que causou burburinho nas redes, especialmente por conta do famoso trecho “juntos e shallow now”. Apesar da polêmica, a própria Gaga havia validado a letra integralmente.

Além disso, Paula já dividiu vocais com nomes como Taylor Swift, Shania Twain, Alejandro Sanz, Juanes e Il Volo. Hoje, acumula mais de 6 milhões de discos vendidos, 2,4 bilhões de streams e dois Grammys Latinos.

Com “Amar de Novo”, a artista reforça sua habilidade de transportar grandes composições internacionais para o seu universo emocional, sem perder a força das versões originais. Agora, resta aos fãs contar os dias para ouvir como Adele soará na voz suave e marcante da mineira.

