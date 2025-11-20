Noite de emoção: Wallas Arrais é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirrada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 23:51
A noite desta quinta-feira (20) foi decisiva em A Fazenda 17 e, para Wallas Arrais, foi também o fim da linha. Em sua primeira Roça, o cantor não conseguiu o apoio necessário do público e deixou o reality com 31,04% dos votos para ficar, após disputar a preferência com Duda Wendling e Maria Caporusso.
A decisão, anunciada ao vivo por Adriane Galisteu, colocou um ponto final na trajetória intensa e repleta de conflitos de Wallas dentro do confinamento. O peão se destacou desde o início pelo temperamento forte, por falas diretas e pelo embate constante com Duda, tornando-se um dos nomes mais comentados e divisivos da temporada.
A saída de Wallas representa um baque para o grupo mais combativo da casa e deve alterar a estratégia. Sem um de seus porta-vozes mais inflamados, alianças tendem a se reorganizar e novos alvos devem surgir.
Wallas Arrais
O cantor foi parar na Roça após a indicação direta da Fazendeira Saory Cardoso, que justificou sua escolha dizendo que ele era “seu principal problema no jogo”. Mas o golpe definitivo veio momentos depois: Duda Wendling, ao sobrar no Resta Um, conquistou o direito de vetar um peão da Prova do Fazendeiro e mirou sem hesitar em Wallas.
No veto, Duda afirmou que o cantor estava “fazendo o inferno” na vida de vários participantes, reação que ecoou discussões e desavenças acumuladas ao longo da semana. Sem chance de disputar a prova, Wallas ficou completamente dependente do voto do público.
Elenco de "A Fazenda 17"
Segundo a enquete do CORREIO, o clima fora da casa também era de incerteza. Duda aparecia na frente da preferência do público, com 39,77% dos votos para permanecer. Na sequência vinham Maria, com 30,98%, e Wallas, com 29,26%. Os números mostravam uma disputa extremamente equilibrada, do tipo em que qualquer um dos três poderia se salvar na votação oficial desta quinta-feira (20).
Com a berlinda definida, o público precisou decidir quem merecia seguir na disputa pelo prêmio milionário. Em uma votação apertada, a permanência de Wallas não se concretizou.