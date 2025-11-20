REALITY SHOW

Noite de emoção: Wallas Arrais é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirrada

Cantor recebeu 31,04% dos votos do público; decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (20)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 23:51

Wallas Arrais Crédito: Reprodução

A noite desta quinta-feira (20) foi decisiva em A Fazenda 17 e, para Wallas Arrais, foi também o fim da linha. Em sua primeira Roça, o cantor não conseguiu o apoio necessário do público e deixou o reality com 31,04% dos votos para ficar, após disputar a preferência com Duda Wendling e Maria Caporusso.



A decisão, anunciada ao vivo por Adriane Galisteu, colocou um ponto final na trajetória intensa e repleta de conflitos de Wallas dentro do confinamento. O peão se destacou desde o início pelo temperamento forte, por falas diretas e pelo embate constante com Duda, tornando-se um dos nomes mais comentados e divisivos da temporada.

A saída de Wallas representa um baque para o grupo mais combativo da casa e deve alterar a estratégia. Sem um de seus porta-vozes mais inflamados, alianças tendem a se reorganizar e novos alvos devem surgir.

Wallas Arrais 1 de 6

O cantor foi parar na Roça após a indicação direta da Fazendeira Saory Cardoso, que justificou sua escolha dizendo que ele era “seu principal problema no jogo”. Mas o golpe definitivo veio momentos depois: Duda Wendling, ao sobrar no Resta Um, conquistou o direito de vetar um peão da Prova do Fazendeiro e mirou sem hesitar em Wallas.

No veto, Duda afirmou que o cantor estava “fazendo o inferno” na vida de vários participantes, reação que ecoou discussões e desavenças acumuladas ao longo da semana. Sem chance de disputar a prova, Wallas ficou completamente dependente do voto do público.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

Como a Roça foi formada?

Indicação da Fazendeira: Saory mandou Wallas direto para o banquinho.

Mais votada da casa: Maria recebeu a maioria dos votos dos colegas e ocupou o segundo lugar.



Voto da Baia: Maria puxou Dudu Camargo.



Resta Um: Duda sobrou e ficou com a terceira vaga.



Poder Laranja: Duda ganhou o direito de vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu Wallas.



Prova do Fazendeiro: Dudu venceu novamente, escapando da Roça e deixando o trio final formado por Wallas x Duda x Maria.



Segundo a enquete do CORREIO, o clima fora da casa também era de incerteza. Duda aparecia na frente da preferência do público, com 39,77% dos votos para permanecer. Na sequência vinham Maria, com 30,98%, e Wallas, com 29,26%. Os números mostravam uma disputa extremamente equilibrada, do tipo em que qualquer um dos três poderia se salvar na votação oficial desta quinta-feira (20).