Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Heider Sacramento
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:18
O clima esquentou em A Fazenda 17 e chegou até Belo. O cantor, que vive Misael na novela Três Graças, comentou a participação da namorada, Rayane Figliuzzi, após as recentes brigas da peoa no reality da Record. Mesmo mantendo postura discreta desde o início da temporada, ele acabou quebrando o silêncio.
Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Belo lamentou o comportamento de alguns participantes com Rayane e disse acreditar que o público pode transformar o cenário. Segundo ele, as reações dentro do confinamento passaram do limite e ultrapassam qualquer dinâmica de jogo.
Rayane Figliuzzi e Belo
"Eles vão transformar ela em campeã. Eu nem assisto isso. As pessoas perderam a noção de compaixão, amizade e jogo. Uma das coisas mais feias que já vi na vida. Triste demais", afirmou.
O cantor também reconheceu que a situação o afeta diretamente e que o desgaste dentro da casa pode ter reflexos fora do programa. "Também estou [triste com o que acontece no reality]. Pode ter certeza", completou.