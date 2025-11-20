Acesse sua conta
Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Rayane enfrenta semana intensa no reality e Belo lamenta clima de hostilidade contra a namorada dentro do confinamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:18

Belo e Rayane Figliuzzi
Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução/Instagram

O clima esquentou em A Fazenda 17 e chegou até Belo. O cantor, que vive Misael na novela Três Graças, comentou a participação da namorada, Rayane Figliuzzi, após as recentes brigas da peoa no reality da Record. Mesmo mantendo postura discreta desde o início da temporada, ele acabou quebrando o silêncio.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Belo lamentou o comportamento de alguns participantes com Rayane e disse acreditar que o público pode transformar o cenário. Segundo ele, as reações dentro do confinamento passaram do limite e ultrapassam qualquer dinâmica de jogo.

"Eles vão transformar ela em campeã. Eu nem assisto isso. As pessoas perderam a noção de compaixão, amizade e jogo. Uma das coisas mais feias que já vi na vida. Triste demais", afirmou.

O cantor também reconheceu que a situação o afeta diretamente e que o desgaste dentro da casa pode ter reflexos fora do programa. "Também estou [triste com o que acontece no reality]. Pode ter certeza", completou.

