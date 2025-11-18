MÚSICA

Itacaré Samba Festival estreia em dezembro com shows gratuitos de Diogo Nogueira, Tiee e talentos locais

Primeira edição do evento movimenta a Praia da Coroinha e abre o verão no litoral sul da Bahia

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:32

Diogo Nogueira e Tiee lideram o Itacaré Samba Festival, que estreia em dezembro com shows gratuitos Crédito: Divulgação

A Bahia, berço histórico do samba e de algumas de suas vertentes mais emblemáticas, vai ganhar um novo festival dedicado ao ritmo que atravessou gerações. Nos dias 19 e 20 de dezembro, Itacaré recebe a primeira edição do Itacaré Samba Festival, com dois dias de programação gratuita na orla da Praia da Coroinha, a cerca de 250 km de Salvador.

O evento reúne nomes consagrados e artistas da nova cena, valorizando também grupos tradicionais do município, conhecido por abrigar comunidades quilombolas e preservar manifestações como o samba duro e o samba de roda.

Entre as atrações já confirmadas está Diogo Nogueira, dono de hits como Pé na Areia e Clareou. O cantor celebra 20 anos de carreira em 2025 e apresenta no palco baiano sucessos do repertório clássico e faixas do álbum Sagrado Vol. 2.

Outro destaque é Tiee, um dos principais nomes da atual geração do samba. O artista leva ao festival o projeto Subúrbio, que já percorreu diversas capitais do país.

A programação completa com grupos e músicos locais será divulgada nos próximos dias.

O festival abre oficialmente o calendário de verão da cidade, que recebe quase 100 mil visitantes na alta estação. A expectativa é que o evento impulsione a rede hoteleira, o comércio e o fluxo turístico antes do Réveillon.

SERVIÇO

O quê: 1ª Edição do Itacaré Samba Festival

Quando: 19 e 20 de dezembro de 2025

Local: Orla da Praia da Coroinha, Itacaré/BA

Acesso: gratuito