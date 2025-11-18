Itacaré Samba Festival estreia em dezembro com shows gratuitos de Diogo Nogueira, Tiee e talentos locais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:32
A Bahia, berço histórico do samba e de algumas de suas vertentes mais emblemáticas, vai ganhar um novo festival dedicado ao ritmo que atravessou gerações. Nos dias 19 e 20 de dezembro, Itacaré recebe a primeira edição do Itacaré Samba Festival, com dois dias de programação gratuita na orla da Praia da Coroinha, a cerca de 250 km de Salvador.
O evento reúne nomes consagrados e artistas da nova cena, valorizando também grupos tradicionais do município, conhecido por abrigar comunidades quilombolas e preservar manifestações como o samba duro e o samba de roda.
Entre as atrações já confirmadas está Diogo Nogueira, dono de hits como Pé na Areia e Clareou. O cantor celebra 20 anos de carreira em 2025 e apresenta no palco baiano sucessos do repertório clássico e faixas do álbum Sagrado Vol. 2.
Outro destaque é Tiee, um dos principais nomes da atual geração do samba. O artista leva ao festival o projeto Subúrbio, que já percorreu diversas capitais do país.
A programação completa com grupos e músicos locais será divulgada nos próximos dias.
Atrações do Itacaré Samba Festival
O festival abre oficialmente o calendário de verão da cidade, que recebe quase 100 mil visitantes na alta estação. A expectativa é que o evento impulsione a rede hoteleira, o comércio e o fluxo turístico antes do Réveillon.
SERVIÇO
O quê: 1ª Edição do Itacaré Samba Festival
Quando: 19 e 20 de dezembro de 2025
Local: Orla da Praia da Coroinha, Itacaré/BA
Acesso: gratuito
Atrações: Diogo Nogueira, Tiee, entre outras atrações locais a serem anunciadas