Larissa Manoela desmente processo contra os pais e esclarece nova etapa da disputa judicial

Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:55
Larissa Manoela voltou a se manifestar publicamente sobre a disputa judicial envolvendo um contrato assinado quando ainda era criança. Depois de rumores de que teria acionado judicialmente os próprios pais para pedir indenização por danos morais, a atriz negou categoricamente qualquer processo contra Silvana Taques e Gilberto Elias Santos.
“Não procede. Há uma grave informação que não é verdadeira. A ação foi movida exclusivamente contra a gravadora. E isso é claramente evidenciado nos autos”, informou a equipe da artista na manhã desta terça-feira (18), após repercussão na imprensa.
Larissa Manoela vive Estela em "Êta Mundo Melhor"
A polêmica envolve a Deck Produções Artísticas Ltda., empresa criada pelos pais da atriz quando ela tinha apenas 11 anos. Em abril deste ano, Larissa venceu a ação que discutia cláusulas consideradas abusivas, mas não teve o pedido de indenização atendido. Por isso, sua defesa recorreu à 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca. O valor da possível indenização não foi divulgado.
Os advogados afirmam que a artista foi exposta a “vulnerabilidade e dependência” durante a infância, já que o contrato firmado em 2012 apresentava itens “ilegítimos, abusivos e sem possibilidade de resilição unilateral”. Segundo a defesa, os pais detinham “poder irrestrito” sobre a relação contratual, enquanto Larissa não podia encerrar o vínculo caso desejasse.
A equipe jurídica aponta ainda que Silvana e Gilberto se beneficiaram comercialmente da imagem da filha, especialmente em contratos com plataformas digitais considerados restritivos.