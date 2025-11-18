BRIGA NA JUSTIÇA

Larissa Manoela desmente processo contra os pais e esclarece nova etapa da disputa judicial

A atriz afirma que ação é apenas contra a gravadora, após rumores de cobrança por danos morais na infância

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:55

Larissa Manoela voltou a se manifestar publicamente sobre a disputa judicial Crédito: Reprodução

Larissa Manoela voltou a se manifestar publicamente sobre a disputa judicial envolvendo um contrato assinado quando ainda era criança. Depois de rumores de que teria acionado judicialmente os próprios pais para pedir indenização por danos morais, a atriz negou categoricamente qualquer processo contra Silvana Taques e Gilberto Elias Santos.

“Não procede. Há uma grave informação que não é verdadeira. A ação foi movida exclusivamente contra a gravadora. E isso é claramente evidenciado nos autos”, informou a equipe da artista na manhã desta terça-feira (18), após repercussão na imprensa.

Larissa Manoela vive Estela em "Êta Mundo Melhor" 1 de 7

A polêmica envolve a Deck Produções Artísticas Ltda., empresa criada pelos pais da atriz quando ela tinha apenas 11 anos. Em abril deste ano, Larissa venceu a ação que discutia cláusulas consideradas abusivas, mas não teve o pedido de indenização atendido. Por isso, sua defesa recorreu à 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca. O valor da possível indenização não foi divulgado.

Os advogados afirmam que a artista foi exposta a “vulnerabilidade e dependência” durante a infância, já que o contrato firmado em 2012 apresentava itens “ilegítimos, abusivos e sem possibilidade de resilição unilateral”. Segundo a defesa, os pais detinham “poder irrestrito” sobre a relação contratual, enquanto Larissa não podia encerrar o vínculo caso desejasse.