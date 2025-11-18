Acesse sua conta
Mesmo confinado, Dudu Camargo é condenado por acidente de 2021; valor da dívida é revelado

Apresentador terá que ressarcir vítima de colisão ocorrida em 2021; sentença saiu enquanto ele segue isolado no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:33

Dudu Camargo é condenado por acidente de trânsito enquanto segue confinado em A Fazenda 17
Dudu Camargo é condenado enquanto segue confinado em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

O confinamento de Dudu Camargo em A Fazenda 17 não impediu que um antigo processo finalmente chegasse ao fim. O apresentador foi condenado pela Justiça de São Paulo por causa de um acidente de trânsito registrado em 2021, quando bateu seu carro em um táxi, prometeu arcar com os reparos e, segundo os autores da ação, nunca cumpriu o combinado. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira do Metrópoles.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (17) pela juíza Ana Carolina Netto Mascarenhas, que considerou “incontroverso” o envolvimento de Dudu na colisão. A magistrada destacou que o processo trazia “farta e boa documentação”, reforçando a versão apresentada pelas vítimas Roseli Fontes Fernandes Rodrigues e Lucas Antonio Severino.

O apresentador foi condenado a reembolsar Roseli em R$ 5.265,17, valor referente aos danos materiais do táxi atingido. Já os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes foram negados pela Justiça.

