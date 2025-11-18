Mesmo confinado, Dudu Camargo é condenado por acidente de 2021; valor da dívida é revelado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:33
O confinamento de Dudu Camargo em A Fazenda 17 não impediu que um antigo processo finalmente chegasse ao fim. O apresentador foi condenado pela Justiça de São Paulo por causa de um acidente de trânsito registrado em 2021, quando bateu seu carro em um táxi, prometeu arcar com os reparos e, segundo os autores da ação, nunca cumpriu o combinado. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira do Metrópoles.
A decisão foi tomada nesta segunda-feira (17) pela juíza Ana Carolina Netto Mascarenhas, que considerou “incontroverso” o envolvimento de Dudu na colisão. A magistrada destacou que o processo trazia “farta e boa documentação”, reforçando a versão apresentada pelas vítimas Roseli Fontes Fernandes Rodrigues e Lucas Antonio Severino.
Dudu Camargo
O apresentador foi condenado a reembolsar Roseli em R$ 5.265,17, valor referente aos danos materiais do táxi atingido. Já os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes foram negados pela Justiça.
Para a juíza, o episódio, apesar de desagradável, “não passa de um mero dissabor comum à vida cotidiana”, sem elementos suficientes para configurar dano moral.
A condenação acontece enquanto Dudu está totalmente isolado na sede de A Fazenda, sem qualquer acesso às informações externas. Mesmo assim, o valor deverá ser pago normalmente, já que a sentença não depende da presença dele fora do programa.