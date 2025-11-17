Acesse sua conta
Luciele Di Camargo passa por explante de silicone e comemora: 'Devidamente explantada'

Atriz removeu próteses e fez reconstrução mamária, destacando decisão pessoal e foco na saúde

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:30

Luciele Di Camargo revela cirurgia de explante e comemora resultado
Luciele Di Camargo revela cirurgia de explante e comemora resultado Crédito: Reprodução

Luciele Di Camargo surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia para remover as próteses de silicone. A atriz, irmã de Zezé Di Camargo e Luciano, compartilhou uma foto diretamente do hospital no fim de semana, confirmando que o procedimento, conhecido como "explante", foi realizado com sucesso.

Nas redes sociais, Luciele explicou a decisão com transparência e reforçou que a mudança foi motivada pelo bem-estar. “Devidamente explantada. O resultado estético importa, mas nada se compara à satisfação de saber que não carrego mais uma prótese”, escreveu.

Além da retirada do silicone, a atriz optou por uma reconstrução mamária, garantindo um aspecto natural sem o uso de implantes. Ela também agradeceu o apoio do cirurgião responsável: “O Dr. Gustavo Arruda me apoiou muito na decisão, isso é importante demais. Escolhi um médico especialista em reconstrução mamária. Ah, e não foi parceria ou permuta”, destacou, deixando claro que a escolha foi totalmente pessoal.

Tags:

Luciele di Camargo

