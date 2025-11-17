FAMOSOS

Luciele Di Camargo passa por explante de silicone e comemora: 'Devidamente explantada'

Atriz removeu próteses e fez reconstrução mamária, destacando decisão pessoal e foco na saúde

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:30

Luciele Di Camargo revela cirurgia de explante e comemora resultado Crédito: Reprodução

Luciele Di Camargo surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia para remover as próteses de silicone. A atriz, irmã de Zezé Di Camargo e Luciano, compartilhou uma foto diretamente do hospital no fim de semana, confirmando que o procedimento, conhecido como "explante", foi realizado com sucesso.

Nas redes sociais, Luciele explicou a decisão com transparência e reforçou que a mudança foi motivada pelo bem-estar. “Devidamente explantada. O resultado estético importa, mas nada se compara à satisfação de saber que não carrego mais uma prótese”, escreveu.

