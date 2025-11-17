JUSTIÇA

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Juliana Rangel acusa o humorista de não quitar empréstimo de R$ 950 mil feito com dinheiro herdado da mãe

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:30

Juliana Aragão e Renato Aragão Crédito: Reprodução

A relação entre Renato Aragão e sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, voltou a ganhar repercussão neste domingo (16). A jovem acionou a Justiça contra o pai em uma ação de cobrança, alegando que o humorista não cumpriu o acordo de devolver um empréstimo de R$ 950 mil, firmado entre os dois em dezembro de 2018.

Em entrevista ao Notícias da TV, Juliana explicou que o valor emprestado não veio de economias pessoais, mas da venda de um imóvel herdado da mãe, Martha Maria Rangel Aragão, já falecida. Ela afirma que destinou a quantia integralmente ao empréstimo, que teria sido formalizado e documentado na época.

Segundo Juliana, o pagamento deveria ter sido concluído até 31 de dezembro de 2023, mas apenas R$ 77 mil foram devolvidos. Ela também relatou que a madrasta, Lilian Aragão, controlava a administração dos valores e que a convivência entre as duas se desgastou quando Lilian pediu que ela assinasse recibos de quitação parcial, alegando que o casal custeava despesas pessoais da enteada enquanto ela morava na mesma casa.

A influenciadora admite ter perdido alguns comprovantes financeiros do período, explicando que ainda não administrava suas próprias contas e por isso não manteve todos os registros. Mesmo assim, reforça que isso não altera sua certeza sobre o valor devido.