Filha de Renato Aragão rebate fake news sobre internação do pai e denuncia ataques na web

Lívian Aragão classifica rumores de “absurdos” e critica vídeos manipulados que circulam nas redes sociais

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:13

Filha de Renato Aragão desmente internação do pai e denuncia ataques na web
Filha de Renato Aragão desmente internação do pai e denuncia ataques na web Crédito: Reprodução

Uma nova polêmica envolvendo Renato Aragão e sua família ganhou repercussão nas redes sociais, provocando revolta da filha mais nova do humorista, Lívian Aragão. Cinco meses após rumores sobre suposta rejeição do intérprete de Didi à filha Juliana, a internet começou a especular sobre uma internação do ator de 90 anos em um asilo.

Lívian usou suas redes para desmentir os boatos e desabafou sobre os ataques que vem recebendo. “Acho que é um absurdo eu ter que fazer esse vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais”, afirmou a atriz, filha de Renato com Lilian Taranto.

Segundo Lívian, o pai está focado em novos projetos, mesmo aos 90 anos. “Na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família”, disse, destacando o impacto negativo dos rumores.

A atriz ainda relatou que os boatos geraram ataques pessoais em suas redes sociais. “Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo”, contou.

Lívian criticou também a circulação de vídeos manipulados com inteligência artificial: “Pegam vídeo daqui, dali, cortam, editam, fazem uma narrativa completamente mentirosa. Esses vídeos servem para gerar engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros”, concluiu a atriz, defendendo o pai, que perdeu sua primeira esposa há cerca de 11 anos.

