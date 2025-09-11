Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baianos no elenco, sem Paiol e recorde de participantes: o que já sabemos sobre 'A Fazenda 17'

Nova temporada estreia em 15 de setembro com 26 peões confinados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:12

A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas
A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas Crédito: Bruno Carvalho/Record

A Record prepara uma estreia de impacto para A Fazenda 17, que vai ao ar na próxima segunda-feira (15). Pela primeira vez, o reality rural contará com 26 participantes já confinados diretamente na sede, número recorde na história do programa. O elenco foi levado para um hotel em São Paulo na última quarta-feira (10), sem acesso a celular, internet ou TV, e os nomes oficiais só serão anunciados no programa de estreia.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os peões serão transferidos em breve para a sede em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A coletiva de imprensa da emissora deve confirmar os detalhes da temporada ainda nesta semana.

Quem pode estar em A Fazenda 17?

Alguns nomes já circulam como certos no elenco. Entre eles, a atriz venezuelana Gabriela Spanic, conhecida por sua trajetória internacional; o modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna; e o ex-jogador de futebol Edílson Capetinha. A ex-mulher de Victor Pecoraro, Renata Muller, também aparece entre as apostas.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"?

Anamara, influenciadora e ex-BBB  por Reprodução
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol brasileiro, campeão mundial em 2002 por Reprodução
Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" por Reprodução
Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
1 de 11
Anamara, influenciadora e ex-BBB  por Reprodução

Outros nomes seguem em especulação. O ator Rafael Cardoso, envolvido em recentes polêmicas familiares, teria negociado sua entrada. A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, já teria assinado contrato há meses. “É uma das grandes apostas da temporada”, apontam fontes ligadas à produção.

Leia mais

Apresentadora revela convite para A Fazenda, cita Rachel Sheherazade e dispara: 'Se estivesse desesperada'

Após rumores, Gaby Spanic, atriz de ‘A Usurpadora’ assina contrato e entra para ‘A Fazenda 17’, diz colunista

Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

Cachê de participantes de ‘A Fazenda 17’ só para entrar no reality chama atenção; veja valores

Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes

O jornalista Fernando Oliveira (Fefito) também teria aceitado o convite, enquanto a colunista Fábia Oliveira revelou outros nomes em pauta: MC Guimê, expulso do BBB 23; a influenciadora Camila Loures; e o ator Fernando Sampaio, que esteve em A Grande Conquista.

O ex-deputado federal Alexandre Frota é outro nome ventilado. Visto recentemente na sede da Record, ele tem proximidade com Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora.

Até mesmo Davi Brito, campeão do BBB 24, entrou na lista de rumores. O baiano reagiu com ironia e publicou uma foto segurando uma mala da temporada anterior, quando sua irmã Raquel participou.

Quem ficou de fora

Algumas negociações, no entanto, não avançaram. A cantora Melody, que completou 18 anos recentemente, recusou o convite para o confinamento. Já a ex-Rouge Karin Hils confirmou que foi sondada, mas optou por não participar.

Leia mais

Imagem - Ex-noiva de MC Daniel erra Pix de R$ 4 mil e premia honestidade do destinatário

Ex-noiva de MC Daniel erra Pix de R$ 4 mil e premia honestidade do destinatário

Imagem - Zé Felipe alimenta rumores de romance com Ana Castela após revelação

Zé Felipe alimenta rumores de romance com Ana Castela após revelação

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio em perigo e Polícia Federal na clínica de Leila nesta quinta (11)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio em perigo e Polícia Federal na clínica de Leila nesta quinta (11)

Tags:

A Fazenda 17

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente
Imagem - Astro chinês Yu Menglong, de 'Eternal Love', morre em acidente aos 37 anos

Astro chinês Yu Menglong, de 'Eternal Love', morre em acidente aos 37 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
02

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
03

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias
04

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias