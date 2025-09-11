NOVA TEMPORADA

Baianos no elenco, sem Paiol e recorde de participantes: o que já sabemos sobre 'A Fazenda 17'

Nova temporada estreia em 15 de setembro com 26 peões confinados

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:12

A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas Crédito: Bruno Carvalho/Record

A Record prepara uma estreia de impacto para A Fazenda 17, que vai ao ar na próxima segunda-feira (15). Pela primeira vez, o reality rural contará com 26 participantes já confinados diretamente na sede, número recorde na história do programa. O elenco foi levado para um hotel em São Paulo na última quarta-feira (10), sem acesso a celular, internet ou TV, e os nomes oficiais só serão anunciados no programa de estreia.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os peões serão transferidos em breve para a sede em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A coletiva de imprensa da emissora deve confirmar os detalhes da temporada ainda nesta semana.

Quem pode estar em A Fazenda 17?

Alguns nomes já circulam como certos no elenco. Entre eles, a atriz venezuelana Gabriela Spanic, conhecida por sua trajetória internacional; o modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna; e o ex-jogador de futebol Edílson Capetinha. A ex-mulher de Victor Pecoraro, Renata Muller, também aparece entre as apostas.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"? 1 de 11

Outros nomes seguem em especulação. O ator Rafael Cardoso, envolvido em recentes polêmicas familiares, teria negociado sua entrada. A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, já teria assinado contrato há meses. “É uma das grandes apostas da temporada”, apontam fontes ligadas à produção.

O jornalista Fernando Oliveira (Fefito) também teria aceitado o convite, enquanto a colunista Fábia Oliveira revelou outros nomes em pauta: MC Guimê, expulso do BBB 23; a influenciadora Camila Loures; e o ator Fernando Sampaio, que esteve em A Grande Conquista.

O ex-deputado federal Alexandre Frota é outro nome ventilado. Visto recentemente na sede da Record, ele tem proximidade com Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora.

Até mesmo Davi Brito, campeão do BBB 24, entrou na lista de rumores. O baiano reagiu com ironia e publicou uma foto segurando uma mala da temporada anterior, quando sua irmã Raquel participou.

Quem ficou de fora