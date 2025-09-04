Acesse sua conta
Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

A estreia do reality show está marcada para 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:48

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda
Adriane Galisteu apresenta A Fazenda Crédito: Divulgação/Record

A nova temporada de “A Fazenda”, que estreia em 15 de setembro, já está com os bastidores em ebulição. Uma lista de possíveis participantes vazou nas redes sociais, gerando grande burburinho e expectativa entre os fãs do reality show da Record, e chama atenção o nome de três participantes baianos: o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha, a ex-BBB e ex-PM, Anamara e Davi Brito, campeão do BBB 24.

Embora a emissora ainda não tenha confirmado oficialmente nenhum nome, a diversidade de celebridades na lista promete uma das edições mais explosivas dos últimos anos.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"?

Anamara, influenciadora e ex-BBB  por Reprodução
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol brasileiro, campeão mundial em 2002 por Reprodução
Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" por Reprodução
Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
1 de 11
Anamara, influenciadora e ex-BBB  por Reprodução

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, já deu pistas sobre as especulações em edições anteriores, ao afirmar que "os peões de verdade sempre aparecem nas listas de especulação". A temporada de 2025 promete trazer 24 peões e peoas, com uma novidade: não haverá a dinâmica do Paiol, presente em anos anteriores.

Quem pode estar em A Fazenda 17?

A lista que circula na internet conta com uma mistura de influenciadores, ex-BBBs, atores, cantores e até familiares de personalidades conhecidas. Três baianos são apontados como possíveis participantes desta temporada. 

Confira a suposta lista do reality rural:

Pepita (cantora)

Eduarda Gutierrez (influenciadora)

Rayane Figliuzzi (empresária e esposa do cantor Belo)

Dinah Moraes (humorista)

Jeniffer Castro (influenciadora)

Martina Sanzi (ex-De Férias com o Ex Brasil)

Camila Loures (youtuber)

Gaby Spanic (atriz venezuelana e estrela de A Usurpadora)

Gabily (cantora)

Juliana Oliveira (ex-assistente do The Noite)

Anamara (ex-BBB e policial militar)

Israel Novaes (cantor sertanejo)

Rafael Cardoso (ator)

Jesus Luz (modelo e ex-namorado de Madonna)

João Augusto Liberato (filho do apresentador Gugu)

Luiz Otavio Mesquita (filho de Otávio Mesquita)

Davi Brito (campeão do Big Brother Brasil 2024)

Fernando Sampaio (ex-A Grande Conquista)

Nizam (ex-BBB 23)

Edilson Capetinha (ex-jogador da Seleção Brasileira)

Gustavo Rocha (influenciador)

Fabiano Moraes (pai da influenciadora Vih Tube)

Drico Alves (ator)

Toninho Tornado (cantor e figura clássica da internet)

