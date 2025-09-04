Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:48
A nova temporada de “A Fazenda”, que estreia em 15 de setembro, já está com os bastidores em ebulição. Uma lista de possíveis participantes vazou nas redes sociais, gerando grande burburinho e expectativa entre os fãs do reality show da Record, e chama atenção o nome de três participantes baianos: o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha, a ex-BBB e ex-PM, Anamara e Davi Brito, campeão do BBB 24.
Embora a emissora ainda não tenha confirmado oficialmente nenhum nome, a diversidade de celebridades na lista promete uma das edições mais explosivas dos últimos anos.
Quem vai estar em "A Fazenda 17"?
O diretor do programa, Rodrigo Carelli, já deu pistas sobre as especulações em edições anteriores, ao afirmar que "os peões de verdade sempre aparecem nas listas de especulação". A temporada de 2025 promete trazer 24 peões e peoas, com uma novidade: não haverá a dinâmica do Paiol, presente em anos anteriores.
A lista que circula na internet conta com uma mistura de influenciadores, ex-BBBs, atores, cantores e até familiares de personalidades conhecidas. Três baianos são apontados como possíveis participantes desta temporada.
Confira a suposta lista do reality rural:
Pepita (cantora)
Eduarda Gutierrez (influenciadora)
Rayane Figliuzzi (empresária e esposa do cantor Belo)
Dinah Moraes (humorista)
Jeniffer Castro (influenciadora)
Martina Sanzi (ex-De Férias com o Ex Brasil)
Camila Loures (youtuber)
Gaby Spanic (atriz venezuelana e estrela de A Usurpadora)
Gabily (cantora)
Juliana Oliveira (ex-assistente do The Noite)
Anamara (ex-BBB e policial militar)
Israel Novaes (cantor sertanejo)
Rafael Cardoso (ator)
Jesus Luz (modelo e ex-namorado de Madonna)
João Augusto Liberato (filho do apresentador Gugu)
Luiz Otavio Mesquita (filho de Otávio Mesquita)
Davi Brito (campeão do Big Brother Brasil 2024)
Fernando Sampaio (ex-A Grande Conquista)
Nizam (ex-BBB 23)
Edilson Capetinha (ex-jogador da Seleção Brasileira)
Gustavo Rocha (influenciador)
Fabiano Moraes (pai da influenciadora Vih Tube)
Drico Alves (ator)
Toninho Tornado (cantor e figura clássica da internet)