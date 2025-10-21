Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

O céu está abrindo espaço para a verdade, mesmo que ela doa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda desta terça-feira traz uma energia de revelação e justiça divina. Nada que foi ocultado resistirá à luz. Verdades escondidas, sentimentos negados e intenções disfarçadas começarão a se mostrar e, quando isso acontecer, não haverá volta. É um dia de exposição, confissão e libertação. O céu está abrindo espaço para a verdade, mesmo que ela doa. Quatro signos, em especial, sentirão o impacto dessa virada espiritual e emocional.

Gêmeos

O Anjo da Guarda de Gêmeos mostra que uma conversa inesperada pode revelar algo que muda completamente sua percepção sobre alguém. Palavras ditas sem filtro trarão à tona o que estava sendo escondido há tempos. O anjo pede calma para ouvir antes de reagir. A verdade pode ser dolorosa, mas será libertadora.

Virgem

O anjo de Virgem avisa: o que foi guardado em silêncio por medo agora precisa ser dito. Um segredo pode vir à tona e virar o jogo dentro de uma relação. O momento exige maturidade e serenidade para lidar com o que vem à superfície. O amor e o respeito se fortalecem quando há transparência.

Escorpião

O Anjo da Guarda de Escorpião desperta o instinto de investigação do signo, e ele não falhará. Verdades escondidas, intenções ocultas e até mentiras podem ser desmascaradas. O anjo pede que você use a intuição como guia e não a vingança como resposta. A revelação de hoje é um divisor de águas, e sua reação definirá os próximos passos.

Capricórnio

O anjo de Capricórnio mostra que algo escondido no ambiente de trabalho ou na vida pessoal pode ser revelado de forma inesperada. Pode ser uma verdade que você já suspeitava, mas se recusava a aceitar. O conselho é simples: enfrente o que surgir com dignidade e mantenha a calma. O universo está limpando o caminho para algo mais justo e verdadeiro.

Dica do dia

A energia deste dia é de exposição e purificação. O que for verdadeiro permanecerá; o que for falso desmoronará. O Anjo da Guarda pede que você não tema a verdade, porque ela é a única ponte possível para a liberdade. Tudo o que for revelado hoje vem como bênção disfarçada, abrindo portas para recomeços mais honestos e relações mais puras.

