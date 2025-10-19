ASTROLOGIA

Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

O universo, agora, recompensa quem se manteve fiel às próprias emoções e não desistiu de recomeçar

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 04:00

Signos no amor Crédito: Reprodução

A semana de 20 a 26 de outubro chega com trânsitos astrológicos poderosos, marcados pela Lua Nova em Libra, o início da temporada de Escorpião e o retorno de Netuno a Peixes. Esses movimentos planetários abrem portais de cura, reconciliação e abundância, especialmente para alguns signos que vinham enfrentando dúvidas e bloqueios nos últimos meses. O universo, agora, recompensa quem se manteve fiel às próprias emoções e não desistiu de recomeçar.

Os astros trazem um recado duplo: o amor pede harmonia e entrega, enquanto o dinheiro exige coragem e autenticidade. O céu da semana favorece reconciliações sinceras, novos começos afetivos e o fortalecimento de projetos profissionais que nasceram do coração.

Touro, Câncer, Virgem, Libra, Aquário e Peixes serão os grandes beneficiados desse novo ciclo.

Touro inicia uma fase de transformação íntima. A temporada de Escorpião, seu signo oposto, convida a sair da zona de conforto e se entregar ao desejo com mais liberdade. Nos relacionamentos, há chance de aprofundar laços e viver conexões intensas. No trabalho, a energia da Lua Nova em Libra, no dia 21, estimula colaborações e projetos compartilhados que podem render bons resultados a médio prazo.

Câncer vive um período de clareza emocional e estabilidade. A conexão da Lua com Mercúrio em Escorpião, no dia 23, favorece conversas profundas e sinceras. Quem anda dividido entre razão e sentimento vai entender que o amor se sustenta quando há verdade. Já no campo financeiro, o retorno de Netuno a Peixes, no dia 22, indica uma virada positiva: desejos antigos voltam com força e ganham o apoio do universo.

Virgem passa por um processo de cura emocional. O retorno de Netuno em Peixes desfaz ilusões e revela o que é real. Nos relacionamentos, isso significa compreender o que merece permanecer e o que precisa ser deixado para trás. Financeiramente, a Lua Nova em Libra traz oportunidades de expansão e novos começos, especialmente em parcerias e investimentos conjuntos.

Libra, com a Lua Nova em seu signo, ganha força para reequilibrar a própria vida. O amor volta a fluir, e a comunicação se torna mais leve. É o momento ideal para resolver pendências emocionais e se abrir para uma nova fase de afeto e prosperidade. A temporada de Escorpião, a partir do dia 22, favorece ganhos e estabilidade material, abrindo espaço para colheitas após meses de esforço.

Aquário encerra o grupo de destaque com um impulso de realização. A Lua Nova em Libra e a presença de Vênus abrem portas para sonhos antigos ganharem forma. É hora de confiar na própria visão e acreditar que o que parecia distante agora começa a se concretizar. As recompensas chegam em forma de reconhecimento, novos acordos e resultados financeiros que comprovam o valor do seu esforço.



Peixes sente a energia de Netuno, seu planeta regente, em pleno retorno. Esse trânsito marca um novo ciclo espiritual e emocional. Nos relacionamentos, o amor ganha contornos mais profundos e sinceros. Uma conexão inesperada pode se fortalecer ou retornar, trazendo paz e sentido. No campo profissional, o trígono entre Mercúrio e Júpiter, no dia 24, aponta boas notícias, propostas e oportunidades financeiras que parecem “caídas do céu”.

