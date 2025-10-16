ASTROLOGIA

Paixão avassaladora: 2 signos vão viver momentos intensos de amor nos próximos dias

É o tipo de fase em que o coração fala mais alto que a razão

Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00

Os astros estão prontos para incendiar o coração de dois signos que vão viver dias de pura intensidade no amor. Sob a influência de Vênus e Marte, a energia da paixão se expande, provocando encontros arrebatadores, reconciliações inesperadas e conexões que fogem ao controle. É o tipo de fase em que o coração fala mais alto que a razão, e o universo pede apenas que você sinta.

Leão

O fogo leonino vai queimar mais forte nos próximos dias. O magnetismo natural do signo estará irresistível, atraindo olhares e despertando paixões que pareciam improváveis. Um encontro inesperado pode mudar o rumo da sua semana, reacendendo algo que estava adormecido ou iniciando uma história completamente nova. Para quem já está em um relacionamento, o momento traz desejo, cumplicidade e redescoberta. Deixe o orgulho de lado e se permita viver o que o coração pede.

Peixes

O amor chega com força, emoção e intensidade. Peixes entra em uma fase de entrega total, em que as conexões espirituais e sentimentais se fortalecem. Alguém pode tocar fundo sua alma e despertar sentimentos que pareciam distantes. A energia é de sonho e romantismo, mas também de coragem para expressar o que sente. Se estiver em um relacionamento, o vínculo tende a se aprofundar. Se estiver só, prepare-se: uma paixão arrebatadora está prestes a surgir.

