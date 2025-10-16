Acesse sua conta
Paixão avassaladora: 2 signos vão viver momentos intensos de amor nos próximos dias

É o tipo de fase em que o coração fala mais alto que a razão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Os astros estão prontos para incendiar o coração de dois signos que vão viver dias de pura intensidade no amor. Sob a influência de Vênus e Marte, a energia da paixão se expande, provocando encontros arrebatadores, reconciliações inesperadas e conexões que fogem ao controle. É o tipo de fase em que o coração fala mais alto que a razão, e o universo pede apenas que você sinta.

Leão

O fogo leonino vai queimar mais forte nos próximos dias. O magnetismo natural do signo estará irresistível, atraindo olhares e despertando paixões que pareciam improváveis. Um encontro inesperado pode mudar o rumo da sua semana, reacendendo algo que estava adormecido ou iniciando uma história completamente nova. Para quem já está em um relacionamento, o momento traz desejo, cumplicidade e redescoberta. Deixe o orgulho de lado e se permita viver o que o coração pede.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Peixes

O amor chega com força, emoção e intensidade. Peixes entra em uma fase de entrega total, em que as conexões espirituais e sentimentais se fortalecem. Alguém pode tocar fundo sua alma e despertar sentimentos que pareciam distantes. A energia é de sonho e romantismo, mas também de coragem para expressar o que sente. Se estiver em um relacionamento, o vínculo tende a se aprofundar. Se estiver só, prepare-se: uma paixão arrebatadora está prestes a surgir.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Nos próximos dias, o amor deixa de ser apenas promessa e se torna experiência. Leão e Peixes serão guiados por uma força que ultrapassa a lógica, e o universo não aceitará metades.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

