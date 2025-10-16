Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

É um dia para acolher a verdade e entender que o que vem à luz sempre tem propósito

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (16) chega envolta em mistério e revelações. A energia espiritual do dia promete abrir os olhos de quem tem evitado enxergar a verdade. O Anjo da Guarda atua com intensidade, trazendo à tona segredos que estavam guardados e que agora precisam ser revelados. Dois signos em especial sentirão o impacto dessa virada, que pode mudar os rumos de suas vidas. É um dia para acolher a verdade e entender que o que vem à luz sempre tem propósito.

Áries

O Anjo da Guarda de Áries sopra verdades que vão direto ao coração. Você pode descobrir algo sobre alguém que considerava leal, e isso pode balançar sua confiança. Mesmo assim, o dia marca um ponto de virada. O que parece desilusão, na verdade, é libertação. O universo te mostra quem realmente merece ficar. Reflita, mas não guarde mágoas. Essa clareza abre espaço para novas alianças e para uma fase de força interior.

Leão

O Anjo da Guarda te mostra que nem tudo é o que parece. Uma revelação ligada ao trabalho ou a um projeto pessoal pode causar desconforto, mas vem para abrir espaço para o novo. Você perceberá quem realmente te apoia e quem apenas se aproveita do seu brilho. É um dia de realinhamento e de retomada de poder. Use a energia da verdade como combustível para crescer.

Escorpião

Um dos signos mais impactados do dia, Escorpião será tocado por uma revelação poderosa. O Anjo da Guarda te mostra algo que estava completamente escondido, mudando sua percepção sobre alguém ou sobre uma situação. Pode haver choque, mas também alívio. Essa descoberta é o ponto de virada que o universo preparou para você seguir mais leve. O conselho é: não resista ao que o destino revela, pois há bênção até no caos.

Capricórnio

O Anjo da Guarda atua nos bastidores e te ajuda a enxergar o que estava oculto no trabalho ou em finanças. Uma revelação pode mudar a forma como você administra suas prioridades. Evite tomar decisões apressadas. Essa verdade vem para te dar clareza sobre o caminho profissional. Aproveite o dia para revisar contratos, ajustar planos e ouvir sua sabedoria interior.

Peixes

O Anjo da Guarda te protege de energias confusas e te ajuda a entender o que seu coração já sabia, mas ainda não aceitava. É um dia para confiar no silêncio e ouvir os sinais sutis. Uma revelação pode vir em sonho, intuição ou conversa despretensiosa. Seja como for, ela trará cura e paz. Mantenha-se receptivo e agradeça pela proteção constante.

