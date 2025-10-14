Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

O universo está forçando um realinhamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:14

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo
Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

O céu da semana anuncia um período de cortes e despedidas. Para quatro signos, a energia chega como uma perda difícil de compreender no início, mas que, com o tempo, se revelará necessária. Pode ser o fim de uma relação, uma amizade que se distancia, uma mudança de casa ou até um sonho que se desfaz. Nada disso é castigo: é a vida abrindo espaço para algo novo e mais verdadeiro. E acalme o coração: o sinal não é de morte ou desencarnação.

O universo está forçando um realinhamento. O que vai embora agora estava impedindo o crescimento. E, por mais doloroso que seja, o que se perde também liberta.

Leia mais

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

Imagem - Touro, Virgem e mais 2 signos: semana promete dinheiro no bolso e virada financeira

Touro, Virgem e mais 2 signos: semana promete dinheiro no bolso e virada financeira

Imagem - Anjo da guarda desta terça (14 de outubro) alerta: 3 signos vão viver choques e mudanças intensas na vida amorosa

Anjo da guarda desta terça (14 de outubro) alerta: 3 signos vão viver choques e mudanças intensas na vida amorosa

Touro

Touro vai precisar encarar o desapego. Algo que parecia estável pode ruir de forma inesperada, e isso vai mexer com a sua sensação de segurança. A princípio, vem o medo de perder o controle, mas logo depois surge uma força nova. Essa perda vem para te lembrar que o seu valor não depende do que você tem, mas do que você é. Quando tudo parece sair do lugar, é porque o universo está te colocando na direção certa.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Leão pode sentir o peso da perda de alguém ou de algo que representava parte da sua identidade. Uma amizade antiga, um amor ou até um projeto pessoal pode se dissolver, fazendo você repensar o que realmente te sustenta. O golpe é emocional, mas o resultado é poder. Essa ruptura vai devolver sua autonomia e abrir caminho para relações mais sinceras e trocas mais recíprocas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

Escorpião é o signo da morte e do renascimento, mas isso não torna o processo mais fácil. Uma perda forte pode chegar de forma silenciosa, te obrigando a deixar para trás algo que parecia impossível de soltar. Pode doer, mas a transformação que vem em seguida é poderosa. Essa fase limpa o que estava estagnado e devolve a você uma força quase espiritual.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Peixes

Peixes pode se despedir de algo que acreditava ser eterno. A perda pode vir por distanciamento, desilusão ou até por necessidade de seguir um novo caminho. Haverá lágrimas, mas também uma sensação de alívio quando o silêncio se instala. Essa fase vai te ensinar a amar sem se anular, a cuidar sem se perder. A dor abre espaço para um amor mais leve, inclusive por você mesmo.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

O céu não promete uma semana fácil, mas promete uma semana sincera. Touro, Leão, Escorpião e Peixes vão enfrentar despedidas que parecem injustas agora, mas que logo se mostrarão libertadoras. Perder, às vezes, é apenas a forma que o universo encontra de te devolver a si mesmo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Fafy Siqueira revela motivo de término do affair com Chico Anysio

Fafy Siqueira revela motivo de término do affair com Chico Anysio
Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)