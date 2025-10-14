ASTROLOGIA

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

O universo está forçando um realinhamento

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:14

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

O céu da semana anuncia um período de cortes e despedidas. Para quatro signos, a energia chega como uma perda difícil de compreender no início, mas que, com o tempo, se revelará necessária. Pode ser o fim de uma relação, uma amizade que se distancia, uma mudança de casa ou até um sonho que se desfaz. Nada disso é castigo: é a vida abrindo espaço para algo novo e mais verdadeiro. E acalme o coração: o sinal não é de morte ou desencarnação.

O universo está forçando um realinhamento. O que vai embora agora estava impedindo o crescimento. E, por mais doloroso que seja, o que se perde também liberta.

Touro

Touro vai precisar encarar o desapego. Algo que parecia estável pode ruir de forma inesperada, e isso vai mexer com a sua sensação de segurança. A princípio, vem o medo de perder o controle, mas logo depois surge uma força nova. Essa perda vem para te lembrar que o seu valor não depende do que você tem, mas do que você é. Quando tudo parece sair do lugar, é porque o universo está te colocando na direção certa.

Leão

Leão pode sentir o peso da perda de alguém ou de algo que representava parte da sua identidade. Uma amizade antiga, um amor ou até um projeto pessoal pode se dissolver, fazendo você repensar o que realmente te sustenta. O golpe é emocional, mas o resultado é poder. Essa ruptura vai devolver sua autonomia e abrir caminho para relações mais sinceras e trocas mais recíprocas.

Escorpião

Escorpião é o signo da morte e do renascimento, mas isso não torna o processo mais fácil. Uma perda forte pode chegar de forma silenciosa, te obrigando a deixar para trás algo que parecia impossível de soltar. Pode doer, mas a transformação que vem em seguida é poderosa. Essa fase limpa o que estava estagnado e devolve a você uma força quase espiritual.

Peixes

Peixes pode se despedir de algo que acreditava ser eterno. A perda pode vir por distanciamento, desilusão ou até por necessidade de seguir um novo caminho. Haverá lágrimas, mas também uma sensação de alívio quando o silêncio se instala. Essa fase vai te ensinar a amar sem se anular, a cuidar sem se perder. A dor abre espaço para um amor mais leve, inclusive por você mesmo.

