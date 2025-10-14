ASTROLOGIA

Anjo da guarda desta terça (14 de outubro) alerta: 3 signos vão viver choques e mudanças intensas na vida amorosa

Dia pode ter reencontros com pessoas que deixaram saudade

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 00:30

O anjo que rege esta terça-feira (14) desperta paixões, reencontros e sentimentos intensos. O dia vem carregado de emoção e pode virar o coração de quem achava que já sabia tudo sobre o amor. As vibrações celestiais favorecem declarações, reconciliações e novos começos, mas pedem sinceridade e coragem para abrir o coração.

Câncer

O anjo de Câncer sopra um vento de romance e ternura. É o momento de demonstrar o que sente sem medo do retorno. A energia do dia aproxima almas afins e favorece reencontros com pessoas que deixaram saudade. Um gesto simples pode reacender o que parecia apagado.

Libra

Para Libra, o anjo da guarda anuncia uma virada amorosa. O coração pode ser surpreendido por uma conversa inesperada, uma mensagem antiga ou um convite que muda tudo. A dica é ouvir a intuição e não ignorar coincidências: o destino está se movendo a seu favor.

Peixes

O anjo que guia Peixes desperta a sensibilidade e a entrega total ao amor. É um dia para deixar o orgulho de lado e permitir que o sentimento fale mais alto. Sonhos românticos podem se tornar realidade se você confiar no que sente e der espaço para a reciprocidade florescer.