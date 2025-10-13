Acesse sua conta
Público poderá escolher metade dos participantes do BBB 26, anuncia Tadeu

Reality show estreia em janeiro de 2026

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 23:11

Tadeu Schimdt anunciou novidades para lá de surpreendentes para o Big Brother Brasil 2026. No UpFront Globo 2026, evento realizado nesta segunda-feira (13) em São Paulo, o apresentador revelou que no reality show previsto para estrear em janeiro do ano que vem, o público poderá escolher metade dos participantes que entrarão na casa. 

"Em 2026, o público vai ter mais poder de decisão do que nunca. O púbico, simplesmente, vai escolher metade dos participantes da nova temporada", contou Tadeu.

O jogo começa com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde os fãs escolherão quem entra ou não no 'BBB 26'. Além disso, pela primeira vez na história do 'Big Brother Brasil' o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa, tudo por meio de diferentes votações e interações pelo Gshow.

No palco do evento dentro de uma casa de vidro, o ex-BBB baiano Vinicius Nascimento adiantou ainda ao público que o prêmio em dinheiro ficará exposto na sala para os participantes lembrarem do que querem conquistar com a vitória do programa. 

Camarotes, pipocas e veteranos

Uma outra novidade já anunciada anteriormente para o ano que vem é que em 2026, além pipocas e camarotes, o reality ganhará um terceiro grupo: o de "Veteranos", composto por ex-BBBs que marcaram as últimas edições do reality. 

Além disso, mais telefones tocarão na casa mais vigiada do Brasil em 2026. Ao invés de dois como na edição de 2025, agora o Big Brother Brasil terá três Big Fones e desta vez o público poderá decidir qual tocará ou até mesmo que mensagem será falada na ocasião.

