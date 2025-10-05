Acesse sua conta
Ex-BBB Lumena Aleluia é anunciada como musa de escola de samba

Baiana compartilhou um vídeo sambando e comemorou o convite

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:37

Lumena  Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Lumena Aleluia foi anunciada como musa da Estácio de Sá, nesse sábado (4). Ao anunciar a baiana, a escola de samba resgatou a trajetória da psicóloga e DJ e enalteceu a “conexão com a musicalidade e com o samba”.

“Lumena Aleluia é psicóloga, DJ, roteirista, comunicadora e artista multidisciplinar. Ganhou projeção nacional após sua participação no Big Brother Brasil 21, onde suas falas e memes atravessaram a internet e se tornaram parte da cultura popular. Na dança, sua trajetória está profundamente conectada aos blocos afros, expressões de ancestralidade e resistência que marcaram sua formação artística e política. Essa vivência a levou a ser eleita Rainha do Araketu e a conquistar o posto de semifinalista no Concurso Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, reconhecimentos que exaltam sua potência como mulher negra e sua dedicação à cultura de matriz africana”, diz o texto publicado pela escola de samba.

Lumena compartilhou um vídeo sambando e comemorou o convite. “Uma honra fazer parte da família @gresestacio”, escreveu.

