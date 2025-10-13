CLÁSSICO

Polêmico, 'Você Decide' volta à Globo em 2026; veja detalhes

Programa de teledramaturgia coloca na mão do público o que deve ocorrer na trama

Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:11

"Você Decide" será apresentado por Luciano Huck Crédito: Reprodução

Um clássico da TV Globo, "Você Decide" vai retornar à programação da Globo em 2026. Programa de teledramaturgia pioneiro em proporcionar interação direta com público, ele já foi apresentado por famosos como Tony Ramos e Antônio Fagundes quando foi ao ar entre 1992 e 2000. Desta vez, ele vai ganhar uma releitura moderna comandada por Luciano Huck durante o "Domingão com Huck". A informação foi divulgada pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Icônico, porém polêmico, "Você Decide" traz histórias com temas sensíveis em que o público decide os acontecimentos através de uma votação entre "sim" ou "não". A ideia é colocar o público para refletir sobre dilemas que colocam em questão a ética e questões sociais. A atração teve nove temporadas, com o total de 323 episódios exibidos.

"Você Decide" 1 de 4

“O quadro ‘Você Decide’ do Domingão é uma releitura moderna do formato clássico. A cada semana, uma história com dilemas é apresentada por meio de esquetes gravadas e vários pontos de decisão, e cada escolha feita pelo público influencia diretamente o desenrolar da trama”, diz a descrição oficial.

O novo quadro vai contar ainda com a presença de especialistas. “Durante o programa, esses dilemas são debatidos com a participação de especialistas, como psicólogos e psiquiatras, além dos artistas convidados e da plateia.”

Polêmico desde o início

Logo no ano de estreia com apresentação de Antônio Fagundes em 1992, o programa gerou uma polêmica que foi comentada até pelo Ministro da Educação da época. Foi veiculada na atração a história de um publicitário desempregado, vivido por Diogo Vilela, que, ao fazer uma viagem de avião, sentou-se ao lado de um passageiro com problemas cardíacos. O vizinho de assento teve um ataque em pleno voo e pediu ao personagem que guarde sua mala, morrendo em seguida. Em casa, o publicitário descobre que a mala tinha US$ 100 mil, que seriam destinados a uma instituição de caridade.

Na decisão sobre o dilema, a resposta do público surpreendeu: 39.635 brasileiros optaram por fazer o personagem ficar com a quantia enquanto apenas 19.604 pessoas disseram que não. O resultado chegou a ser utilizado para justificar a tese de que o brasileiro é corrupto, mesmo com uma amostragem que não segue o rigor de uma pesquisa científica.

Eliana ficou com parte do horário de Huck

Outra novidade anunciada nesta segunda-feira (13) foi o programa de Eliana confirmado aos domingos substituindo a primeira parte do Domingão com Huck. Em um vídeo publicado no perfil do Globo Ads, a apresentadora anunciou a chegada de seu novo programa. “O meu programa está chegando nas telas dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível. Nos veremos todo final de semana. Eu estou tão ansiosa, estou tão feliz”, disse Eliana no vídeo.