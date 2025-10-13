Acesse sua conta
Bruna Biancardi encanta com web com foto da filha caçula, Mel, de três meses

Esposa de Neymar compartilhou registro da filha nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:21

Biancardi compartilhou registro da filha
Biancardi compartilhou registro da filha Crédito: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou a web ao compartilhar momentos ao lado da filha caçula, de apenas três meses, Mel, fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador Neymar.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

1 de 32
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução

