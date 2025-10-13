Bruna Biancardi encanta com web com foto da filha caçula, Mel, de três meses

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:21
Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou a web ao compartilhar momentos ao lado da filha caçula, de apenas três meses, Mel, fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador Neymar.
Bruna Biancardi, Neymar e filhas
Em um momento de descontração, a influenciadora compartilhou uma foto em que a filha aparece sorrindo para um pato de brinquedo. O momento é de pura fofura com a pequena usando um vestido com estampa azul e um lacinho no cabelo.
Em outro registro, Biancardi compartilhou uma foto em que aparece em frente a um espelho com a filha Mavie, de 2 anos, segunda filha da influencer com Neymar. Através dos stories do Instagram, ela ainda compartilhou um momento em que está numa sala de cinema com a pequena. “Cineminha com meu amor (pipoca doce de sagu pra ela)”, escreveu Biancardi na publicação.
Além de Mavie e Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha do craque com a modelo Amanda Kimberlly.
Na última semana, Bruna usou as redes sociais para desabafar sobre a rotina como mãe de duas meninas. Ela chegou a contar que Mavie e Mel chegaram a ficar doentes ao mesmo tempo, motivo pelo qual esteve ausente da internet.