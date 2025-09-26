Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sensitiva prevê separação de Neymar e Bruna Biancardi: 'Esse fim já foi escrito'

Izadora Morais disse que relacionamento do jogador com influenciadora irá acabar em breve: 'Quando for para a Copa, ele estará solteiro'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:53

Neymar e Bruna Biancardi
Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

As polêmicas em torno de Neymar e Bruna Biancardi ganharam um novo capítulo. Desta vez, a sensitiva Izadora Morais, conhecida por previsões sobre celebridades, afirmou que o relacionamento do jogador do Santos com a influenciadora deve terminar em breve. "Esse fim já foi escrito. É questão de tempo. Quando for para a Copa, Neymar estará solteiro", cravou.

"Os dois não ficam juntos. O ciclo já se encerrou e a insistência em manter a relação, principalmente por parte dela, só traz desgaste. O ciclo já acabou, eles vão anunciar em breve, estão analisando o melhor momento para soltar essa bomba. Se eles seguirem com planos de casamento, será apenas para terminar logo depois", completou.

A sensitiva também analisou o relacionamento do casal, e disparou: "É uma relação marcada por possessividade, ciúmes e disputas de ego. Não existe harmonia verdadeira, existe apego. E apego não sustenta casamento".

Neymar e Bruna Biancardi

Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Bruna Biancadi possuem filhas com Neymar por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
1 de 22
Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram

Izadora reforçou que a previsão não se trata de um desejo pessoal, mas de leitura espiritual. "Eu vejo a energia deles. Bruna e Neymar não vão construir uma vida longa juntos, porque não existe mais alinhamento de alma. O máximo que conseguem é prolongar o inevitável. Eles não são almas gêmeas e já entenderam isso", cravou.

"Se o casamento vier, será um evento de mídia, não um projeto de vida. Eles estão tentando provar algo ao público, mas o coração não mente", seguiu.

A sensitiva já chamou a atenção no passado ao prever (e acertar) a separação de Neymar com Bruna Marquezine, assim como a quarta filha do craque e as recentes polêmicas envolvendo mulheres. Ela também antecipou a volta de Neymar para o futebol brasileiro e cravou que ele sofreria uma ‘tempestade espiritual’, ao sofrer lesões.

Neymar e Bruna Biancardi têm duas filhas juntos: Mavie, que completa 2 anos em outubro, e Mel, de 2 meses. O jogador também é pai de Helena, de 1 ano, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, de 14 anos, com a influenciadora Carol Dantas.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar tem pista de kart e boliche na mansão de Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Neymar em Mangaratiba tem pista de kart por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
O lago da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar por Reprodução
Neymar no lago artificial em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução
Neymar realizou torneio de poker na sua casa em Mangaratiba por Reprodução
1 de 17
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO

Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO

Imagem - Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Mais recentes

Imagem - Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão
Imagem - Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade

Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade
Imagem - Noivado, descoberta, armas: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26)

Noivado, descoberta, armas: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26)

MAIS LIDAS

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
01

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia
02

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
03

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
04

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil