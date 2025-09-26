FAMOSOS

Sensitiva prevê separação de Neymar e Bruna Biancardi: 'Esse fim já foi escrito'

Izadora Morais disse que relacionamento do jogador com influenciadora irá acabar em breve: 'Quando for para a Copa, ele estará solteiro'

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:53

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

As polêmicas em torno de Neymar e Bruna Biancardi ganharam um novo capítulo. Desta vez, a sensitiva Izadora Morais, conhecida por previsões sobre celebridades, afirmou que o relacionamento do jogador do Santos com a influenciadora deve terminar em breve. "Esse fim já foi escrito. É questão de tempo. Quando for para a Copa, Neymar estará solteiro", cravou.

"Os dois não ficam juntos. O ciclo já se encerrou e a insistência em manter a relação, principalmente por parte dela, só traz desgaste. O ciclo já acabou, eles vão anunciar em breve, estão analisando o melhor momento para soltar essa bomba. Se eles seguirem com planos de casamento, será apenas para terminar logo depois", completou.

A sensitiva também analisou o relacionamento do casal, e disparou: "É uma relação marcada por possessividade, ciúmes e disputas de ego. Não existe harmonia verdadeira, existe apego. E apego não sustenta casamento".

Izadora reforçou que a previsão não se trata de um desejo pessoal, mas de leitura espiritual. "Eu vejo a energia deles. Bruna e Neymar não vão construir uma vida longa juntos, porque não existe mais alinhamento de alma. O máximo que conseguem é prolongar o inevitável. Eles não são almas gêmeas e já entenderam isso", cravou.

"Se o casamento vier, será um evento de mídia, não um projeto de vida. Eles estão tentando provar algo ao público, mas o coração não mente", seguiu.

A sensitiva já chamou a atenção no passado ao prever (e acertar) a separação de Neymar com Bruna Marquezine, assim como a quarta filha do craque e as recentes polêmicas envolvendo mulheres. Ela também antecipou a volta de Neymar para o futebol brasileiro e cravou que ele sofreria uma ‘tempestade espiritual’, ao sofrer lesões.

Neymar e Bruna Biancardi têm duas filhas juntos: Mavie, que completa 2 anos em outubro, e Mel, de 2 meses. O jogador também é pai de Helena, de 1 ano, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, de 14 anos, com a influenciadora Carol Dantas.