ANTES E DEPOIS

Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

Miss Bumbum chama atenção pelo investimento em cirurgias e transformação radical no visual

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:26

Carol Lekker Crédito: Reprodução

Carol Lekker, participante de A Fazenda 17, voltou aos holofotes não só pela personalidade marcante dentro do reality, mas também pela transformação estética que vem chamando atenção nas redes sociais. A modelo e influenciadora, conhecida por ter sido Miss Bumbum Brasil e rainha de bateria da Unidos da Ponte, já investiu pesado em cirurgias e procedimentos para conquistar o corpo e o rosto dos sonhos.

Internautas resgataram fotos antigas de Carol e compararam com seu visual atual, destacando as mudanças drásticas. Segundo a própria peoa, até 2021 ela havia desembolsado cerca de R$ 300 mil em intervenções estéticas, número que possivelmente aumentou nos anos seguintes. Entre os procedimentos mais caros, está uma harmonização facial realizada em Amsterdam, na Holanda, com um médico brasileiro renomado, que custou cerca de R$ 120 mil.

Carol não esconde a vaidade e a sensualidade conquistadas com os procedimentos. Ela já posou para publicações internacionais, incluindo a Playboy África, e hoje soma mais de 326 mil seguidores no Instagram, onde compartilha seu dia a dia e resultados estéticos.

Natural do Acre, Carol ganhou notoriedade nacional ao vencer o Miss Bumbum Brasil 2022. Durante o concurso, chegou a causar polêmica ao revelar que seguiu a chamada “dieta do sexo” para se preparar para a competição. Atualmente, a acreana também se dedica ao trabalho como influenciadora digital, além de estar confinada no reality show da Record, onde tem se destacado tanto pela personalidade quanto pelo visual impecável.