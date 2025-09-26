Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

Miss Bumbum chama atenção pelo investimento em cirurgias e transformação radical no visual

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:26

Carol Lekker
Carol Lekker Crédito: Reprodução

Carol Lekker, participante de A Fazenda 17, voltou aos holofotes não só pela personalidade marcante dentro do reality, mas também pela transformação estética que vem chamando atenção nas redes sociais. A modelo e influenciadora, conhecida por ter sido Miss Bumbum Brasil e rainha de bateria da Unidos da Ponte, já investiu pesado em cirurgias e procedimentos para conquistar o corpo e o rosto dos sonhos.

Internautas resgataram fotos antigas de Carol e compararam com seu visual atual, destacando as mudanças drásticas. Segundo a própria peoa, até 2021 ela havia desembolsado cerca de R$ 300 mil em intervenções estéticas, número que possivelmente aumentou nos anos seguintes. Entre os procedimentos mais caros, está uma harmonização facial realizada em Amsterdam, na Holanda, com um médico brasileiro renomado, que custou cerca de R$ 120 mil.

Leia mais

Imagem - 'O Refúgio Atômico', dos criadores de 'La Casa de Papel', estreia na Netflix e dispara no top 10

'O Refúgio Atômico', dos criadores de 'La Casa de Papel', estreia na Netflix e dispara no top 10

Imagem - Diagnosticado com câncer, ator de 'Dawson's Creek' emociona fãs em aparição virtual

Diagnosticado com câncer, ator de 'Dawson's Creek' emociona fãs em aparição virtual

Imagem - Ex-affair de Neymar provoca Bruna Biancardi em meio a polêmica com Virginia Fonseca

Ex-affair de Neymar provoca Bruna Biancardi em meio a polêmica com Virginia Fonseca

Carol não esconde a vaidade e a sensualidade conquistadas com os procedimentos. Ela já posou para publicações internacionais, incluindo a Playboy África, e hoje soma mais de 326 mil seguidores no Instagram, onde compartilha seu dia a dia e resultados estéticos.

Leia mais

Imagem - Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi anuncia processo contra Carol Lekker após acusação em 'A Fazenda 17'

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi anuncia processo contra Carol Lekker após acusação em 'A Fazenda 17'

Miss Bumbum Carol Lekker

Carol Lekker por Reprodução
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker já investiu R$ 300 mil em plásticas por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV
Carol Lekker mostrou o antes e depois da harmonização facial por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker sem maquiagem por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker antes de alguns procedimentos estéticos por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker antes dos procedimentos estéticos por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker antes de alguns procedimentos estéticos por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker já posou para a Playboy África por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker foi Miss Bumbum em 2022 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 15
Carol Lekker por Reprodução

Natural do Acre, Carol ganhou notoriedade nacional ao vencer o Miss Bumbum Brasil 2022. Durante o concurso, chegou a causar polêmica ao revelar que seguiu a chamada “dieta do sexo” para se preparar para a competição. Atualmente, a acreana também se dedica ao trabalho como influenciadora digital, além de estar confinada no reality show da Record, onde tem se destacado tanto pela personalidade quanto pelo visual impecável.

Com a repercussão do antes e depois, Carol Lekker se tornou assunto entre internautas e fãs do programa, que acompanham de perto cada passo da peoa dentro e fora do confinamento.

Leia mais

Imagem - 6 suplementos indispensáveis para mulheres acima dos 40 anos

6 suplementos indispensáveis para mulheres acima dos 40 anos

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre o quokka 

7 curiosidades interessantes sobre o quokka 

Imagem - 4 bons filmes que chegam ao cinema nesta semana

4 bons filmes que chegam ao cinema nesta semana

Tags:

A Fazenda 17 A Fazenda Carol Lekker

Mais recentes

Imagem - Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão
Imagem - Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade

Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade
Imagem - Noivado, descoberta, armas: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26)

Noivado, descoberta, armas: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26)

MAIS LIDAS

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
01

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia
02

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
03

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
04

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil