'O Refúgio Atômico', dos criadores de 'La Casa de Papel', estreia na Netflix e dispara no top 10

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:09
A Netflix lançou na última sexta-feira (19) a série espanhola O Refúgio Atômico (El Refugio Atómico), novo projeto de Álex Pina e Esther Martínez Lobato, criadores do fenômeno global La Casa de Papel. Com apenas oito episódios, a trama se passa em um bunker de luxo para bilionários durante uma crise nuclear e rapidamente entrou para o ranking dos conteúdos mais vistos no Brasil.
A história acompanha um grupo de famílias ricas que busca proteção em um abrigo subterrâneo, enquanto o mundo enfrenta o colapso causado por ataques nucleares. Dentro do espaço, alianças frágeis, segredos do passado e dilemas morais dão o tom da narrativa, que mistura drama psicológico, suspense e ficção científica.
O elenco conta com Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren e Carlos Santos, além de Pau Simon no papel de Max, jovem que tenta reconstruir a vida após um acidente trágico. A chegada dele ao bunker acirra tensões entre famílias rivais e expõe o limite da convivência em confinamento.
O lançamento dividiu opiniões. Nas redes sociais, muitos espectadores elogiaram a tensão crescente e os desfechos inesperados. “Acabei de terminar O Refúgio Atômico e que final foi aquele? Oito episódios foram pouco!”, comentou uma fã no X (antigo Twitter). Outro espectador destacou: “A série prende de um jeito absurdo, cada episódio é mais sufocante que o outro”.
Já a crítica especializada tem sido menos receptiva. No Rotten Tomatoes, a produção soma apenas 20% de aprovação da imprensa e 56% do público. Sites como Ready Steady Cut apontaram problemas no ritmo e no excesso de drama, enquanto o Heaven of Horror considerou a obra um bom entretenimento, ainda que com momentos de “novela”.
Apesar da recepção mista, O Refúgio Atômico confirma a aposta da Netflix em produções espanholas de grande impacto, repetindo a fórmula de suspense, reviravoltas e personagens complexos que marcaram sucessos anteriores como La Casa de Papel, Sky Rojo e Berlin.