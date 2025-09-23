STREAMING

'O Refúgio Atômico', dos criadores de 'La Casa de Papel', estreia na Netflix e dispara no top 10

Nova produção espanhola já figura entre as mais assistidas no Brasil, mas crítica aponta falhas na trama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:09

Série dos criadores de La Casa de Papel, O Refúgio Atômico estreia na Netflix Crédito: Reprodução/Netflix

A Netflix lançou na última sexta-feira (19) a série espanhola O Refúgio Atômico (El Refugio Atómico), novo projeto de Álex Pina e Esther Martínez Lobato, criadores do fenômeno global La Casa de Papel. Com apenas oito episódios, a trama se passa em um bunker de luxo para bilionários durante uma crise nuclear e rapidamente entrou para o ranking dos conteúdos mais vistos no Brasil.

A história acompanha um grupo de famílias ricas que busca proteção em um abrigo subterrâneo, enquanto o mundo enfrenta o colapso causado por ataques nucleares. Dentro do espaço, alianças frágeis, segredos do passado e dilemas morais dão o tom da narrativa, que mistura drama psicológico, suspense e ficção científica.

O elenco conta com Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren e Carlos Santos, além de Pau Simon no papel de Max, jovem que tenta reconstruir a vida após um acidente trágico. A chegada dele ao bunker acirra tensões entre famílias rivais e expõe o limite da convivência em confinamento.

O lançamento dividiu opiniões. Nas redes sociais, muitos espectadores elogiaram a tensão crescente e os desfechos inesperados. “Acabei de terminar O Refúgio Atômico e que final foi aquele? Oito episódios foram pouco!”, comentou uma fã no X (antigo Twitter). Outro espectador destacou: “A série prende de um jeito absurdo, cada episódio é mais sufocante que o outro”.

Série dos criadores de La Casa de Papel, O Refúgio Atômico 1 de 5

Já a crítica especializada tem sido menos receptiva. No Rotten Tomatoes, a produção soma apenas 20% de aprovação da imprensa e 56% do público. Sites como Ready Steady Cut apontaram problemas no ritmo e no excesso de drama, enquanto o Heaven of Horror considerou a obra um bom entretenimento, ainda que com momentos de “novela”.