LAZER

Conheça 5 séries baseadas em jogos para aprender inglês

Produções envolventes mostram como a tecnologia e os idiomas podem abrir novas portas para o futuro

Portal Edicase

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:45

Séries baseadas em videogames despertam a curiosidade dos jovens sobre programação e ajudam a praticar idiomas Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

De Matrix a The Last of Us e Arcane, as produções baseadas em videogames deixaram de ser voltadas a um público restrito e têm conquistado novos horizontes por meio do audiovisual. Complementando ou mesmo trazendo novas narrativas, essas séries atraem não apenas os fãs de suas versões originais, mas também despertam a curiosidade dos jovens sobre tudo que envolve o seu desenvolvimento, transformando o entretenimento em aprendizado para o futuro.

Um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva e pela PwC Consultoria mostra que profissões ligadas à automação e algoritmos devem superar funções tradicionais até 2025. “Transformar o contato com os videogames e suas adaptações em algo que estimule a criatividade, o raciocínio lógico e o interesse por tecnologia é uma forma de conectar os jovens a uma possível carreira”, destaca Henrique Nóbrega, diretor fundador da Ctrl+Play, rede de ensino de tecnologia e inovação.

Para Marcelo Barros, diretor de educação do grupo educacional CNA+, o entretenimento é uma fonte poderosa de prática e treino de um novo idioma. “Acompanhar séries no idioma original, como o inglês ou o espanhol, é uma ótima forma de aprender ou treinar a compreensão e o vocabulário da nova língua. Os estudantes têm contato com expressões idiomáticas, uso correto de verbos, diálogos completos, fonética e dialetos”, afirma.

A seguir, confira 5 séries baseadas em videogames que podem despertar seu interesse por programação e ainda treinar a compreensão em inglês!

1. The Last of Us

The Last of Us Crédito: Divulgação

Baseada no aclamado jogo da Naughty Dog, a série acompanha Joel e Ellie em um mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas infectadas por um fungo agressivo. Além da trama emocional e dos gráficos cinematográficos do jogo original, a adaptação mostra como narrativas bem construídas e diálogos complexos de interação podem se tornar experiências imersivas no idioma.

Onde assistir: HBO Max.

2. Arcane

Arcane traz diálogos com expressões que fogem do dia a dia e desperta a vontade de explorar temas como a inteligência artificial Crédito: Reprodução

Ambientada no universo de “League of Legends”, a série é um exemplo de excelência visual e narrativa. Com personagens complexos e um enredo que envolve ciência , invenções e conflitos sociais, a produção traz diálogos com expressões que fogem do dia a dia. “Além disso, Arcane desperta nos jovens a vontade de explorar temas como inteligência artificial, design de personagens e criação de mundos, áreas ligadas à programação e à computação gráfica”, comenta Henrique Nóbrega.

Onde assistir: Netflix.

3. Halo

“Halo” é uma ótima porta de entrada para discussões sobre sistemas de inteligência, simulações e construção de jogos em 3D Crédito: Reprodução

A série traz para as telas a saga de “Master Chief “ , um supersoldado que lidera batalhas contra alienígenas em uma guerra interplanetária. Com elementos de ficção científica, estratégias militares e tecnologia avançada, “Halo” é uma ótima porta de entrada para discussões sobre sistemas de inteligência, simulações e construção de jogos em 3D, além de vocabulário com palavras e expressões ligadas à tecnologia.

Onde assistir: Netflix, Paramount+ e Prime Video.

4. Resident Evil

“Resident Evil” desperta o interesse dos jovens por programação de física, IA e design de níveis Crédito: Imagem: Reprodução digital | Constantin Television

Inspirada na franquia de jogos de terror da Capcom, a série mistura zumbis, experimentos genéticos e grandes corporações. A atmosfera tensa e os elementos de resolução de enigmas estimulam o pensamento lógico. “A série pode despertar o interesse dos jovens por áreas como programação de física, IA e design de níveis”, comenta o especialista. Já para treinar o idioma, a produção contém falas com palavras sobre ciência e genética.

Onde assistir: Netflix.

5. The Witcher

“The Witcher” pode inspirar os jovens a entenderem como funcionam as construções de jogos e de roteiros interativos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Embora tenha sido baseada inicialmente em livros, a popularidade da franquia cresceu imensamente com os jogos. A série explora um universo medieval com fantasia, monstros, magia e decisões morais complexas. A produção pode inspirar os jovens a entenderem como funcionam as construções de jogos e de roteiros interativos, com vocabulário em inglês com palavras que fogem do usual, como expressões medievais, mágicas e de combate.