Querendo emagrecer até o fim do ano? Nutricionista dá boas dicas

Existem estratégias para perder peso de forma saudável

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:30

Com estratégias simples ainda é possível emagrecer com saúde até o fim do ano Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Faltam apenas quatro meses para o fim do ano, e os dias mais quentes já se aproximam, trazendo novos hábitos para os brasileiros. Com as idas à praia se tornando mais frequentes e o uso de roupas leves para suportar as altas temperaturas, o desejo de eliminar os quilos extras pode surgir em algumas pessoas.

A nutricionista Bruna Makluf, da plataforma de emagrecimento WeFit, afirma que ainda é possível emagrecer de forma saudável até o fim do ano. A profissional compartilha, a seguir, as principais estratégias. Confira!

1. Evite os geladinhos

Com a chegada dos dias mais quentes, sorvetes e picolés se tornam escolhas frequentes. No entanto, a nutricionista Bruna Makluf alerta que muitos deles são ricos em açúcar e gordura saturada, especialmente os produzidos à base de leite e com sabores mais doces, como chocolate, caramelo e doce de leite. Para quem busca uma opção refrescante e saudável, o mais indicado é escolher os produzidos à base de água e frutas. Outra boa estratégia é optar pelos diets, que não contêm adição de açúcar.

2. Opte por beber água

Para se hidratar e se refrescar, a água continua sendo sempre a melhor opção. “Os refrigerantes possuem uma alta concentração de açúcar. Já as bebidas que possuem álcool têm uma ação desidratante, o que aumenta a retenção de líquidos. Ou seja, são itens que devem ser evitados por quem está no processo de emagrecimento”, alerta a nutricionista.

O suco de laranja pode ser incluído na dieta, mas precisa de atenção em relação ao consumo excessivo Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

3. Cuidado com certas frutas

Para a nutricionista, diversos alimentos podem ser saudáveis e até orgânicos, mas ainda assim contribuem para o ganho de peso. Um exemplo é o suco de laranja: ele integra a dieta, mas exige atenção quanto ao consumo excessivo.

Enquanto a laranja inteira fornece fibras e promove maior saciedade, o suco apresenta alto teor de frutose e pouca fibra. O mesmo acontece com a água de coco, que é muito consumida, principalmente, nas idas à praia. A bebida é hidratante e nutritiva, mas contém açúcar natural e pode somar um alto nível de calorias, atrapalhando o processo de perda de peso.

4. Coma comida de verdade

Os shakes têm se tornado bastante populares entre quem busca praticidade no dia a dia. No entanto, por trás dessa simplicidade, existem alguns cuidados importantes, pois nem sempre eles fornecem todos os nutrientes necessários ao organismo.

“Muitas pessoas optam pelo consumo dos shakes , que podem ser uma opção prática e usadas de forma eventual, mas não devem substituir refeições completas regularmente. A substituição frequente e sem orientação pode deixar a sua dieta pobre em fibras e outros nutrientes essenciais, além de não promoverem tanta saciedade quanto alimentos sólidos. O ideal é equilibrar com proteínas, gorduras boas e fibras para evitar picos de fome”, Bruna Makluf alerta.

