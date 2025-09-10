Com mais de dois metros de altura e pintado à mão: confira detalhes do bolo de aniversário do filho de Virginia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:11
Quem acompanha Virginia nas redes sociais, sabe que ostentação não é um problema na hora das comemorações promovidas pela influenciadora digital. A mais recente foi um momento muito especial: o aniversário de um ano de José Leonardo.
Aniversário de José Leonardo
O pequeno é fruto do relacionamento de Virginia com o sertanejo Zé Felipe. A comemoração de luxo aconteceu nesta terça-feira (9) em Goiânia (GO) e teve como um dos principais pontos altos um bolo com dimensões fora do comum que chamou atenção nas redes sociais.
O confeiteiro Denilson Lima revelou detalhes da criação da obra de arte que demandou o trabalho de 15 pessoas. De acordo com Denilson para a criação da obra de arte em açúcar foram “2 semanas de trabalho intenso para dar vida a esse bolo de dois metros e meio de altura e 200 kg de peso”, explicou o confeiteiro em entrevista a Quem.
De acordo com ele, ainda foi preciso “no mínimo, seis pessoas apenas para levantar esse gigante, que marcou a celebração como um verdadeiro acontecimento”. Além disso, cada detalhe do bolo foi pintado à mão.
Antes Virginia já havia feito outros pedidos com Denilson como o ovo da páscoa de R$ 15 mil reais. O confeiteiro também chegou a enviar uma caixa enorme de morangos do amor artesanais avaliada em R$ 11 mil reais.