Com mais de dois metros de altura e pintado à mão: confira detalhes do bolo de aniversário do filho de Virginia

José Leonardo teve comemoração realizada nesta terça-feira (9)

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:11

Bolo surpreendeu seguidores
Bolo surpreendeu seguidores Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Quem acompanha Virginia nas redes sociais, sabe que ostentação não é um problema na hora das comemorações promovidas pela influenciadora digital. A mais recente foi um momento muito especial: o aniversário de um ano de José Leonardo.

Aniversário de José Leonardo

