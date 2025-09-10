SEM PAPAS NA LÍNGUA

Silva volta a atacar Virgínia após polêmica: 'Ganha com a desgraça alheia'

Cantor manteve os ataques à influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:46

Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

O cantor Silva voltou a provocar a influenciadora Virginia Fonseca nesta terça-feira (9), dois dias após o episódio polêmico no Festival Vibrar, em Brasília. Durante a apresentação, o artista mandou Virginia “se foder” diante do público e a acusou de faturar com plataformas de apostas on-line, citando ainda nomes como Luísa Sonza, Paula Lavigne e Serginho Groisman.

A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, multiplicando críticas e debates. Pressionado pela repercussão, Silva usou o X (antigo Twitter) para reafirmar sua postura. “Pra V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta”, escreveu, sem citar diretamente o nome da influenciadora.

Entre ironias, o músico afirmou que seguirá no mesmo caminho artístico, sem se deixar abalar pelas reações. “Nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra”, disse.