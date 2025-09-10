SESSÃO DE DESABAFO

Silva pede desculpas após polêmica e se retrata sobre falas em show: ‘Sem a Bahia eu nem existiria’

Cantor explicou declarações, voltou atrás em algumas críticas e reforçou posicionamentos

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:51

Cantor explicou declarações em meio à repercussão nas redes Crédito: Reprodução

O cantor Silva voltou atrás em parte das declarações feitas durante um show em Brasília no último domingo (7), quando surpreendeu o público ao criticar artistas e personalidades da música e da internet. A repercussão foi imediata, com vídeos do desabafo viralizando nas redes sociais.

Nesta terça-feira (9), o artista usou o X (antigo Twitter) para se desculpar e rir de si mesmo. “Deixa eu voltar a tuitar no lugar certo”, escreveu em tom bem-humorado. “Da próxima vez, vou tentar falar só com meu terapeuta.”

Entre os pontos que manteve, Silva não recuou em relação à influenciadora Virgínia Fonseca. “Para a V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta”, publicou. No show, ele havia disparado: “Vai se foder, Virgínia. Garota escrota. Faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm.”

Por outro lado, o cantor fez questão de corrigir o que disse sobre a Bahia, onde havia afirmado que não queria ser visto como um “cantorzinho de MPB que faz musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia”. Agora, em tom de reconhecimento, escreveu: “Música para vocês ouvirem na Bahia (e em qualquer lugar) é o meu maior objetivo de vida. Sem a Bahia, o que eu faço nem existiria.”

Silva também reviu críticas direcionadas a Serginho Groisman, Paula Lavigne e Luísa Sonza, alvos de comentários ácidos durante o show. “Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra”, escreveu.

Ainda assim, o artista manteve sua posição política ao encerrar a sequência de publicações com a frase: “Sem anistia.”

A retratação dividiu opiniões, mas a maior parte dos fãs demonstrou apoio. Um internauta comentou: “A gente entendeu que citou Luísa para falar que o agro transforma música em comércio. Que a Paula foi para falar daquela porqueira sem talento do Bala Desejo e do Serginho que é para criticar a Globo. Você foi incompreendido, divo. Estamos com você, beijos de luz.”