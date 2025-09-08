POLÊMICA

Silva chama Virgínia Fonseca de 'escrota' durante show e dispara: 'Vai se f*der'; VÍDEO

Cena com as declarações do cantor viralizou nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:38

Silva e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

O cantor Silva entrou em um modo de fúria durante um show em Brasília no último domingo (7). Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o artista criticando vários famosos brasileiros, incluindo Virginia Fonseca. Ele xingou a influenciadora, citando os jogos e apostas online que a loira promovia em suas redes sociais.

"Vou falar vários ‘vai se f*der’ hoje. Vai se f*der Virginia também car*lho. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Então, assim, namoral, não dá mais, galera", disparou.

Quem também foi alvo dos comentários do cantor foi Paula Lavigne, empresária e mulher de Caetano Veloso, e Luisa Sonza. "Quem está fazendo música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou a Luisa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira".

Silva ainda reclamou do apresentador Serginho Groisman, e disse que só é convidado para o Altas Horas para cantar música de outros artistas.