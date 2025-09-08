Acesse sua conta
Apresentadora revela convite para A Fazenda, cita Rachel Sheherazade e dispara: 'Se estivesse desesperada'

Christina Rocha disse que aceitaria se fosse chamada para apresentar o reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:24

Adriane Galisteu no comando de 'A Fazenda'
Adriane Galisteu no comando de 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Falta apenas uma semana para a estreia da nova temporada de "A Fazenda", e a expectativa é cada vez maior pela lista de participantes. Enquanto nomes como os baianos Davi Brito e Anamara são dados como certo, outros famosos fazem questão de negar que estarão no reality show rural. É o caso de Christina Rocha. 

A apresentadora do Casos de Família, do SBT, confirmou que já recebeu convite para integrar o elenco da atração, mas negou qualquer chance de estar entre os confinados. "Me convidaram para participar de A Fazenda. Participar nunca. Sou completamente diferente. Não gosto de expor minha vida. A Rachel Sheherazade foi bem corajosa. Se eu estivesse precisando muito, desesperada, talvez fosse, mas não me vejo nesse lugar", falou, em entrevista ao colunista Gabriel Vaques, da Folha de S. Paulo.

Christina, no entanto, assumiu que seu gênero favorito na televisão são os reality shows. Disse ser fã da própria "A Fazenda", do "Big Brother Brasil" e do "De Férias com o Ex", e admitiu que adoraria trabalhar em um deles. "Eu adoraria apresentar um reality. Assisto tudo, gosto mesmo".

A apresentadora voltou a comandar recentemente o "Casos de Família" no SBT. O programa havia chegado ao fim em 2023, após 14 anos de exibição, e Christina havia deixado a emissora em maio de 2024, após não ter se habituado ao formato do "Tá na Hora". Após apresentar um programa na rede social Kwai e de trabalhar na divulgação do BBB 25 na Globo, no início deste ano, ela foi convidada a retornar ao SBT.

O "Casos de Família" reestreou em julho deste ano e, a partir desta segunda-feira (8), a atração muda de horário e passará a ir ao ar às 17h.

