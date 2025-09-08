Acesse sua conta
Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Em Goiânia, cantora protagonizou momento inusitado durante apresentação do Club Vittar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:41

Pabllo Vittar
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Na última sexta-feira (6), Pabllo Vittar protagonizou um susto durante sua apresentação em Goiânia, no projeto Club Vittar, em que atua como DJ. Conhecida pela interação intensa com o público, a cantora decidiu se jogar na plateia, mas acabou perdendo o equilíbrio e caindo.

Apesar do momento inesperado, Pabllo se levantou rapidamente, sorrindo ao lado dos seguranças, e continuou o show como se nada tivesse acontecido, tranquilizando os fãs presentes. Vídeos do episódio viralizaram nas redes sociais, mostrando a agilidade e o profissionalismo da artista.

Nas redes sociais, os fãs reagiram com humor e admiração. Um seguidor comentou: "Ela sempre bota os seguranças pra trabalhar na adrenalina", enquanto outro destacou: "Ela sempre entrega". DJ Doug, que estava acompanhando Pabllo no evento, também comentou sobre a situação: "Ela pulou do nada", disse, rindo da situação.

No dia seguinte, a cantora publicou vídeos em suas redes sociais mostrando que está bem, inclusive andando de skate, confirmando que não sofreu lesões graves.

Mesmo após o susto, Pabllo segue promovendo seu novo projeto e lançamentos, incluindo sua recente parceria com o grupo de K-pop NMIXX na música "Mexe".

