5 receitas veganas práticas com espinafre

Portal Edicase
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:02
O espinafre é um vegetal utilizado no preparo de diversas refeições e, devido ao seu sabor e à composição rica em nutrientes, é uma das hortaliças preferidas entre os veganos. Isso porque ele ajuda a aumentar a imunidade do corpo, fortalece os ossos, mantém as refeições saudáveis e, o melhor de tudo, cai bem em diversos momentos do dia.
A seguir, confira 5 receitas veganas com espinafre para inserir no seu cardápio!
Em água corrente, lave o espinafre, seque bem e pique em pequenos pedaços. Transfira para um recipiente, adicione a cebola, o alho, a farinha de arroz, a fécula de batata, o sal, o curry, o fermento em pó e o azeite e misture até obter uma consistência homogênea. Distribua a massa em forminhas de cupcake untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo e mexa até obter uma consistência homogênea. Divida a massa em duas partes iguais e reserve metade. Com uma delas, separe pequenas porções, disponha sobre forminhas para empada untadas com azeite e forre o fundo e as laterais. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o restante dos ingredientes e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com a massa reservada e pincele com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e as fatias de abobrinha. Cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque o manjericão, o espinafre, o suco de limão, metade do alho e o azeite e triture até obter uma consistência homogênea. Transfira o molho para um recipiente, tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com as nozes. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e o tomate-cereja e refogue por 5 minutos. Após, coloque as fatias de abobrinha e o molho de espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com água e coloque o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a couve-flor com a água para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Disponha as folhas de espinafre e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o creme couve-flor, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma pitada de sal e as folhas de espinafre. Cozinhe rapidamente até obter uma cor verde-escura. Escorra bem e transfira as folhas para um liquidificador. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.