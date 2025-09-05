Acesse sua conta
5 receitas veganas práticas com espinafre

Aprenda a preparar opções saborosas e sem ingredientes de origem animal

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:02

Bolinho de espinafre (Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock)
Bolinho de espinafre Crédito: Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock

O espinafre é um vegetal utilizado no preparo de diversas refeições e, devido ao seu sabor e à composição rica em nutrientes, é uma das hortaliças preferidas entre os veganos. Isso porque ele ajuda a aumentar a imunidade do corpo, fortalece os ossos, mantém as refeições saudáveis e, o melhor de tudo, cai bem em diversos momentos do dia.

A seguir, confira 5 receitas veganas com espinafre para inserir no seu cardápio!

Bolinho de espinafre

Ingredientes

  • 150 g de folhas de espinafre
  • 130 g de cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de fécula de batata
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de café de curry
  • 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 120 ml de água
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave o espinafre, seque bem e pique em pequenos pedaços. Transfira para um recipiente, adicione a cebola, o alho, a farinha de arroz, a fécula de batata, o sal, o curry, o fermento em pó e o azeite e misture até obter uma consistência homogênea. Distribua a massa em forminhas de cupcake untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Empada de espinafre

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 3 colheres de chá de sal
  • Azeite para untar

Recheio

  • 500 g de espinafre picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 50 g de azeitona verde picada
  • 2 palmitos picados
  • Azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo e mexa até obter uma consistência homogênea. Divida a massa em duas partes iguais e reserve metade. Com uma delas, separe pequenas porções, disponha sobre forminhas para empada untadas com azeite e forre o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o restante dos ingredientes e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com a massa reservada e pincele com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Espaguete de abobrinha ao molho pesto de espinafre

Ingredientes

  • 2 abobrinhas descascadas e fatiadas em tiras
  • 200 g de folhas de espinafre
  • 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
  • 50 g de nozes picadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e as fatias de abobrinha. Cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque o manjericão, o espinafre, o suco de limão, metade do alho e o azeite e triture até obter uma consistência homogênea. Transfira o molho para um recipiente, tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com as nozes. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e o tomate-cereja e refogue por 5 minutos. Após, coloque as fatias de abobrinha e o molho de espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de espinafre (Imagem: Ann1bel | Shutterstock)
Creme de espinafre Crédito: Imagem: Ann1bel | Shutterstock

Creme de espinafre

Ingredientes

  • 5 xícaras de chá de floretes de couve-flor
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com água e coloque o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a couve-flor com a água para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Disponha as folhas de espinafre e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o creme couve-flor, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Patê de espinafre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de tofu
  • 1 maço de espinafre
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de chá de óleo de girassol
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sobremesa de cebola desidratada
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma pitada de sal e as folhas de espinafre. Cozinhe rapidamente até obter uma cor verde-escura. Escorra bem e transfira as folhas para um liquidificador. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

