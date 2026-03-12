NA TELINHA

Onde assistir aos filmes do Oscar?

Maior premiação do cinema acontece domingo (15); muitas obras já estão no streaming

Doris Miranda

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:00

Além da Globo e do canal TNT, o Oscar será transmitido nas plataformas HBO e Globoplay Crédito: divulgação

Maior premiação da indústria cinematográfica, o Oscar acontece neste domingo (15), em Los Angeles, EUA. Assim como em 2025, a cerimônia da 98ª edição vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador principal. Do lado de baixo do Equador, será possível assistir a festa ao vivo pela TNT, HBO Max, TV Globo e Globoplay.

Claro que os brasileiros estarão na torcida por O Agente Secreto, bom filme de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura. Já disponível no catálogo da Netflix, a trama disputa em quatro categorias: melhor filme internacional, melhor filme, melhor ator e melhor seleção de elenco.

O excelente Pecadores, de Ryan Coogler, lidera com 16 as indicações; seguido pelo complexo Uma Batalha Após a Outra, com 13. Já o comovente Valor Sentimental, principal rival do filme nacional, coleciona 7 indicações.

Além de Wagner Moura e Kleber Mendonça, outro brasileiro está no páreo neste Oscar: Adolpho Veloso é um dos favoritos na categoria de melhor fotografia pelo lindo trabalho em Sonhos de Trem.

Confira, a seguir, onde ver os dez filmes concorrentes na categoria principal.

O Agente Secreto

O filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, coroa a ótima fase do cinema nacional, iniciada ano passado com Ainda Estou Aqui. A trama acompanha Marcelo, especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas durante a ditadura militar que se muda de São Paulo para Recife, em 1977, para fugir da perseguição do regime, mas começa a desconfiar que está sendo constantemente vigiado. O longa está em cartaz nos cinemas e também na Netflix.

Uma Batalha Após a Outra

Dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, o filme acompanha um grupo de ex-revolucionários que se reúne novamente para resgatar a filha de um antigo companheiro, capturada por um poderoso inimigo. A produção pode ser assistida na HBO Max.

Bugonia

A comédia dirigida por Yorgos Lanthimos e protagonizada por Emma Stone e Jesse Plemons, também disputa o prêmio de melhor filme. A história gira em torno de dois jovens obcecados por teorias conspiratórias que sequestram a CEO de uma grande empresa acreditando que ela é uma alienígena infiltrada na Terra. O filme está disponível para aluguel ou compra mas lojas digitais.

Frankenstein

Suntuosa adaptação do clássico de Mary Shelley, o filme de Guillermo del Toro apresenta uma releitura moderna da história do cientista que dá vida a uma criatura resultante de corpos já mortos e precisa lidar com as consequências de sua ambição. A produção pode ser vista na Netflix.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

O comovente drama histórico dirigido por Chloé Zhao ainda está em exibição nos cinemas, mas já pode ser comprado ou alugado nos lojas digitais. Inspirada na vida de William Shakespeare, a trama acompanha a história da família do dramaturgo e a morte de seu filho, evento que teria influenciado a criação da tragédia Hamlet.

Marty Supreme

Comédia dramática dirigida por Josh Safdie e protagonizada por Timothée Chalamet acompanha um excêntrico jogador de tênis de mesa que busca a consagração em um ambiente competitivo e cheio de desafios pessoais. Em cartaz nos cinemas e também disponível para aluguel digital.

Pecadores

Um dos favoritos da temporada, o terror musical dirigido por Ryan Coogler concorre em 16 categorias. O longa, estrelado em dose dupla por um Michael B. Jordan inspirado, acompanha personagens que enfrentam dilemas morais enquanto tentam lidar com culpa, redenção e violência em um contexto social turbulento. O filme ainda está em cartaz nos cinemas, mas pode ser assistido no streaming da HBO Max.

Valor Sentimental

Maior concorrente do Brasil na categoria de filme de língua estrangeira, o drama Valor Sentimental, de Joachim Trier, já está no catálogo do Mubi. A trama acompanha personagens que revisitam memórias e relações familiares complexas, explorando perdas, reconciliações e o impacto das decisões antigas.

F1: O Filme

Azarão da temporada estrelado por Brad Pitt, o filme de Joseph Kosinski está disponível na Apple+. A produção ambientada no universo da Fórmula 1 acompanha a trajetória de pilotos e equipes em meio a disputas intensas dentro e fora das pistas.

Sonhos de Trem

Fechando a lista principal está Sonhos de Trem, drama que acompanha a trajetória de famílias que cruzam o país em viagens ferroviárias e confrontam mudanças profundas em suas vidas ao longo do caminho. Disponível na Netflix.

Bônus: As animações