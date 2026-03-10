Festival Pelourinho Cultural tem nova rodada de shows gratuitos neste fim de semana em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 10 de março de 2026 às 19:08
Aberto no último final de semana, o Festival Pelourinho Cultural, no Centro Histórico de Salvador, caiu no gosto do público, com direito a lotação máxima e fila de espera. Nesta sexta (13) e no sábado (14), o evento dará continuidade a sua programação, gratuita. Na ocasião, mais quatro artistas locais irão subir ao palco do evento, para shows no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho.
No primeiro dos dois dias, a cantora Mônica San Galo comanda o início das apresentações, às 19h, com clássicos da MBP. A partir das 21h, é o axé de Gerônimo Santana que vai embalar o público. O segundo dia será aberto pelo cantor Faustão, que passeia pelo pop rock, axé e MPB, e fechado com o semba singular de Magary Lord.
A programação faz do 'Pelô' um grande palco a céu aberto, em prol do acesso democrático à cultura, da ocupação e do desenvolvimento econômico de um dos maiores patrimônios históricos da Bahia. "A Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira, e está presente na cena cultural da Bahia", enfatiza o gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Milton Bittencourt. "É com muito orgulho que apoiamos o Pelourinho Cultural, que por meses contribuirá para o contínuo reconhecimento, valorização e efervescência que o Pelourinho merece."
Além dos shows, o Festival irá oferecer, a partir do fim do mês, uma agenda de atividades culturais, como oficinas de dança e de percussão, que se estenderá até o fim do ano e será divulgada gradualmente. Toda a programação está sujeita à lotação dos devidos espaços.
Estreia marcante
A estreia, na sexta-feira (6), já indicava que o projeto seria bem recebido: o Ara Ketu e o Chiclete com Banana levaram alegria ao público com diversos clássicos que marcaram a história da música baiana. No sábado (7), o largo Quincas Berro d'Água ficou pequeno: 800 pessoas rapidamente lotaram o espaço e fizeram fila do lado de fora, o que evidenciou o interesse em acompanhar as bandas Reflexu’s e Àttooxxá, que protagonizaram um encontro marcante entre tradição e contemporaneidade.
O clima de celebração tomou conta do Pelourinho desde o início da programação. Abrindo a noite, a Banda Reflexu’s levou ao público clássicos que marcaram época e reforçaram a importância histórica do movimento musical da Bahia, despertando um sentimento de nostalgia entre os presentes.
Na sequência, o Àttooxxá trouxe ao palco a potência da nova música baiana, misturando pagodão, eletrônico e performance, em um show que colocou o público para dançar do início ao fim. Ambos os grupos, destacaram o Festival como uma iniciativa importante que conecta o público à cidade e promove conexões entre diferentes gerações e estilos musicais.
Sobre o Pelourinho Cultural
O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Confira a programação detalhada
13 de março (sexta)
19h: Mônica San Galo
21h: Gerônimo
14 de março (sábado)
19h: Faustão
21h: Magary Lord
SERVIÇO
O quê: Festival Pelourinho Cultural
Quando: 13 e 14 de março, a partir das 19h
Onde: Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, em Salvador
Quanto: gratuito
Com assessoria