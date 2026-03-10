CENTRO HISTÓRICO

Festival Pelourinho Cultural tem nova rodada de shows gratuitos neste fim de semana em Salvador

Após estreia com casa cheia, evento no Largo Quincas Berro d’Água recebe Mônica San Galo, Gerônimo, Faustão e Magary Lord

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:08

Shows de Mônica San Galo, Gerônimo(na foto), Faustão e Magary Lord movimentam o Largo Quincas Berro d’Água nesta sexta e sábado Crédito: Divulgação

Aberto no último final de semana, o Festival Pelourinho Cultural, no Centro Histórico de Salvador, caiu no gosto do público, com direito a lotação máxima e fila de espera. Nesta sexta (13) e no sábado (14), o evento dará continuidade a sua programação, gratuita. Na ocasião, mais quatro artistas locais irão subir ao palco do evento, para shows no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho.

No primeiro dos dois dias, a cantora Mônica San Galo comanda o início das apresentações, às 19h, com clássicos da MBP. A partir das 21h, é o axé de Gerônimo Santana que vai embalar o público. O segundo dia será aberto pelo cantor Faustão, que passeia pelo pop rock, axé e MPB, e fechado com o semba singular de Magary Lord.

A programação faz do 'Pelô' um grande palco a céu aberto, em prol do acesso democrático à cultura, da ocupação e do desenvolvimento econômico de um dos maiores patrimônios históricos da Bahia. "A Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira, e está presente na cena cultural da Bahia", enfatiza o gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Milton Bittencourt. "É com muito orgulho que apoiamos o Pelourinho Cultural, que por meses contribuirá para o contínuo reconhecimento, valorização e efervescência que o Pelourinho merece."

Além dos shows, o Festival irá oferecer, a partir do fim do mês, uma agenda de atividades culturais, como oficinas de dança e de percussão, que se estenderá até o fim do ano e será divulgada gradualmente. Toda a programação está sujeita à lotação dos devidos espaços.

Estreia marcante

A estreia, na sexta-feira (6), já indicava que o projeto seria bem recebido: o Ara Ketu e o Chiclete com Banana levaram alegria ao público com diversos clássicos que marcaram a história da música baiana. No sábado (7), o largo Quincas Berro d'Água ficou pequeno: 800 pessoas rapidamente lotaram o espaço e fizeram fila do lado de fora, o que evidenciou o interesse em acompanhar as bandas Reflexu’s e Àttooxxá, que protagonizaram um encontro marcante entre tradição e contemporaneidade.

O clima de celebração tomou conta do Pelourinho desde o início da programação. Abrindo a noite, a Banda Reflexu’s levou ao público clássicos que marcaram época e reforçaram a importância histórica do movimento musical da Bahia, despertando um sentimento de nostalgia entre os presentes.

Na sequência, o Àttooxxá trouxe ao palco a potência da nova música baiana, misturando pagodão, eletrônico e performance, em um show que colocou o público para dançar do início ao fim. Ambos os grupos, destacaram o Festival como uma iniciativa importante que conecta o público à cidade e promove conexões entre diferentes gerações e estilos musicais.

Sobre o Pelourinho Cultural

O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Confira a programação detalhada

13 de março (sexta)

19h: Mônica San Galo

21h: Gerônimo

14 de março (sábado)

19h: Faustão

21h: Magary Lord

SERVIÇO

O quê: Festival Pelourinho Cultural

Quando: 13 e 14 de março, a partir das 19h

Onde: Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, em Salvador

Quanto: gratuito