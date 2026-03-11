MOSTRA NOSSO OLHAR

Mostra “Nosso Olhar” estreia curtas protagonizados por jovens com Síndrome de Down no Teatro 2 de Julho

Evento acontece no dia 18 de março e marca o resultado de meses de formação artística e audiovisual com 40 jovens com T21

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:38

A mostra marca a estreia de dois curtas-metragens criados e protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down Crédito: DIVULGAÇÃO

No dia 18 de março, às 18h30, o palco do Teatro 2 de Julho recebe a Mostra Nosso Olhar, um evento que celebra arte, inclusão e protagonismo. A mostra marca a estreia de dois curtas-metragens criados e protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down, resultado de meses de formação, experimentação artística e construção coletiva.

Realizado pela DMTZ Filmes, sob a direção de Diego Andrade e Maurício Castro, o Projeto Nosso Olhar nasceu com o propósito de ampliar repertórios culturais, fortalecer a autonomia e criar espaços reais de expressão artística para jovens com T21. Ao longo do processo formativo, os participantes tiveram contato com diferentes áreas do audiovisual, como roteiro, direção, fotografia, maquiagem e produção, vivenciando todas as etapas da criação cinematográfica.

Mais do que aprender técnicas, o projeto se consolidou como um espaço de descoberta e desenvolvimento pessoal. Durante meses de encontros e oficinas, os jovens criaram histórias autorais, desenvolveram personagens, enfrentaram desafios criativos e exploraram novas formas de expressão. O resultado desse processo será apresentado ao público por meio dos curtas “A Praia dos Monstros” e “Passagem Secreta”, produções que refletem sensibilidade, imaginação e autoria.

A Mostra Nosso Olhar propõe mais do que uma exibição de filmes. O evento será um momento de celebração da diversidade e da potência transformadora da arte. Em uma noite simbólica, os jovens ocuparão o centro da cena, em um gesto que reafirma que inclusão não é concessão, mas reconhecimento de talento, escuta e oportunidade.

Voltada para convidados, a mostra convida a comunidade a conhecer o resultado desse processo criativo e formativo, que amplia perspectivas e reafirma a importância de iniciativas culturais voltadas à inclusão. “Quando ampliamos o olhar, ampliamos o mundo.”

Ficha técnica

Roteiro: Daniel Ribeiro

Direção: Mateus Vilas Boas

Produção: Marcelo Costa

Maquiagem: Luana Paiva

Fotografia: Tarlem Lima e Betina Valente

Teatro: Andrea Elia – Curso de Teatro ATO

Apoio psicológico: Mauricio Galrão e Maria Eduarda Carneiro

Estruturação pedagógica do curso: Daniel Ribeiro

Coordenação geral: Ana Luisa Fernandez