Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mostra “Nosso Olhar” estreia curtas protagonizados por jovens com Síndrome de Down no Teatro 2 de Julho

Evento acontece no dia 18 de março e marca o resultado de meses de formação artística e audiovisual com 40 jovens com T21

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:38

A mostra marca a estreia de dois curtas-metragens criados e protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down
A mostra marca a estreia de dois curtas-metragens criados e protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down Crédito: DIVULGAÇÃO

No dia 18 de março, às 18h30, o palco do Teatro 2 de Julho recebe a Mostra Nosso Olhar, um evento que celebra arte, inclusão e protagonismo. A mostra marca a estreia de dois curtas-metragens criados e protagonizados por 40 jovens com Síndrome de Down, resultado de meses de formação, experimentação artística e construção coletiva.

Realizado pela DMTZ Filmes, sob a direção de Diego Andrade e Maurício Castro, o Projeto Nosso Olhar nasceu com o propósito de ampliar repertórios culturais, fortalecer a autonomia e criar espaços reais de expressão artística para jovens com T21. Ao longo do processo formativo, os participantes tiveram contato com diferentes áreas do audiovisual, como roteiro, direção, fotografia, maquiagem e produção, vivenciando todas as etapas da criação cinematográfica.

Mais do que aprender técnicas, o projeto se consolidou como um espaço de descoberta e desenvolvimento pessoal. Durante meses de encontros e oficinas, os jovens criaram histórias autorais, desenvolveram personagens, enfrentaram desafios criativos e exploraram novas formas de expressão. O resultado desse processo será apresentado ao público por meio dos curtas “A Praia dos Monstros” e “Passagem Secreta”, produções que refletem sensibilidade, imaginação e autoria.

A Mostra Nosso Olhar propõe mais do que uma exibição de filmes. O evento será um momento de celebração da diversidade e da potência transformadora da arte. Em uma noite simbólica, os jovens ocuparão o centro da cena, em um gesto que reafirma que inclusão não é concessão, mas reconhecimento de talento, escuta e oportunidade.

Voltada para convidados, a mostra convida a comunidade a conhecer o resultado desse processo criativo e formativo, que amplia perspectivas e reafirma a importância de iniciativas culturais voltadas à inclusão. “Quando ampliamos o olhar, ampliamos o mundo.”

Ficha técnica

Roteiro: Daniel Ribeiro

Direção: Mateus Vilas Boas

Produção: Marcelo Costa

Maquiagem: Luana Paiva

Fotografia: Tarlem Lima e Betina Valente

Teatro: Andrea Elia – Curso de Teatro ATO

Apoio psicológico: Mauricio Galrão e Maria Eduarda Carneiro

Estruturação pedagógica do curso: Daniel Ribeiro

Coordenação geral: Ana Luisa Fernandez

Com assessoria

Tags:

Cultura

Mais recentes

Imagem - Festival Pelourinho Cultural tem nova rodada de shows gratuitos neste fim de semana em Salvador

Festival Pelourinho Cultural tem nova rodada de shows gratuitos neste fim de semana em Salvador
Imagem - 9ª Mostra Sesc de Cinema está com inscrições abertas

9ª Mostra Sesc de Cinema está com inscrições abertas
Imagem - Conan na terceira idade: Arnold Schwarzenegger voltará a ser o Bárbaro nos cinemas

Conan na terceira idade: Arnold Schwarzenegger voltará a ser o Bárbaro nos cinemas

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
02

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)
03

Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana