FILME

Conan na terceira idade: Arnold Schwarzenegger voltará a ser o Bárbaro nos cinemas

O filme vai se passar mais de 40 anos depois do personagem conquistar o reino. Arnold também voltará ao papel de Dutch, em Predador

Moyses Suzart

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:52

Arnold Schwarzenegger em Conan Crédito: Divulgação

Quando o filme Conan, o Bárbaro, estreou nos cinemas de 1982, Arnold Schwarzenegger tinha 35 anos e estava no auge da carreira. Quase 44 anos depois, o ator vai voltar a protagonizar o personagem, desta vez na terceira idade. O anúncio foi feito pelo próprio ator, que ainda não deu a data de início das filmagens, mas garantiu que o roteiro está encaminhado. O cenário se passa com um Conan velho, após 40 anos como rei.

"Eles acabaram de contratar Christopher McQuarrie, um roteirista/diretor fantástico que trabalhou nos últimos quatro filmes do Tom Cruise. Contrataram ele para escrever e dirigir 'King Conan'. O que eles fazem é escrever o papel. Eles não escrevem como se eu tivesse quarenta anos; escrevem para que seja apropriado para a minha idade. Eu ainda vou entrar lá e dar uma surra em alguém, mas vai ser diferente", garantiu Arnold Schwarzenegger, em entrevista ao TheArnoldFans.

Arnold se mostrou empolgado com o roteiro. Para ele, é uma forma de mostrar que o personagem envelhece, o final feliz é relativo, tem novos embates e um mundo bem diferente daquele visto em 1982.

“Com 'King Conan', é uma ótima história antiga de que Conan foi rei por 40 anos e agora ele é forçado a sair do reino e há conflito, claro, mas de alguma forma ele volta e tem todo tipo de loucura, violência, magia e criaturas e coisas assim. E agora, claro, há todo tipo de efeitos especiais. O estúdio tem muito dinheiro para fazer esses filmes realmente grandes, então estou ansioso por todos esses projetos”, completa.

“Todos esses projetos”? Sim, é isso mesmo. Além de Conan, Schwarzenegger se prepara para reviver outros dois personagens icônicos, como o soldado Dutch, em Predador, além do filme Comando para Matar.

Arnold viveu Conan em dois filmes. O personagem ainda ganhou um novo filme em 2011, mas sem sucesso.