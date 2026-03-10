ARTES PLÁSTICAS

Exposição reúne obras fundamentais da arte nacional

Mostra Uma História da arte Brasileira tem abertura nesta terça (10) no MAM-BA

Doris Miranda

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:00

Obra de Tomie Ohtake Crédito: divulgação

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) recebe a exposição Uma História da Arte Brasileira, que marca a terceira etapa do programa de itinerância desenvolvido pelo MAM-RJ em colaboração com o Centro Cultural Banco do Brasil e reúne 80 obras do acervo do museu carioca, propondo um amplo percurso pela produção artística brasileira dos séculos 20 e 21.

Veja obras da exposição Uma História da Arte Brasileira 1 de 9

Concebida para a Cúpula do G20, realizada no MAM Rio em 2024, a mostra, que tem curadoria de Raquel Barreto e Pablo Lafuente, oferece um panorama plural que evidencia como a prática artística no Brasil interpreta o mundo, tensiona narrativas e instiga reflexões críticas.

O conjunto de obras abrange momentos decisivos da arte no país, do modernismo às produções contemporâneas, e reúne artistas como Adriana Varejão, Alberto da Veiga Guignard, Anita Malfatti, Beatriz Milhazes, Candido Portinari, Di Cavalcanti, Hélio Oiticica, Leonilson, Lygia Clark, Lygia Pape, Mario Cravo Neto, Sebastião Salgado, Tomie Ohtake, Tunga e Waltercio Caldas, refletindo a diversidade de poéticas, suportes e visões que conformam a arte brasileira.