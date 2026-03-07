Acesse sua conta
Ator do filme Pulp Fiction, Stephen Hibbert morre aos 68 anos

Segundo familiares, ator sofreu uma parada cardíaca na segunda-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:17

Stephen Hibbert
Stephen Hibbert Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O ator e roteirista britânico Stephen Hibbert, roteirista e ator do filme Pulp Fiction, morreu aos 68 na segunda-feira (2), vítima de um ataque cardíaco na cidade de Denver, nos Estados Unidos. A informação, no entanto, só foi divulgada nesta sexta (6).

Os filhos do ator relataram ao site estadunidense TMZ que a morte do pai foi inesperada. “Nosso pai, Stephen Hibbert, faleceu inesperadamente esta semana. Sua vida foi repleta de amor e dedicação às artes e à sua família. Ele fará muita falta a todos”, diz a nota dos filhos Ronnie, Rosalind e Greg.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles. 

