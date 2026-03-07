LUTO NO CINEMA

Ator do filme Pulp Fiction, Stephen Hibbert morre aos 68 anos

Segundo familiares, ator sofreu uma parada cardíaca na segunda-feira (2)

Metrópoles

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:17

Stephen Hibbert Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O ator e roteirista britânico Stephen Hibbert, roteirista e ator do filme Pulp Fiction, morreu aos 68 na segunda-feira (2), vítima de um ataque cardíaco na cidade de Denver, nos Estados Unidos. A informação, no entanto, só foi divulgada nesta sexta (6).