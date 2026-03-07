ANNYEONG - CULTURA COREANA

Evento no Palacete Tirachapéu reúne fãs para celebrar comeback do BTS em Salvador

Experiência K-Day: edição especial Arirang promove encontro do fandom Army com gastronomia coreana, jogos e atividades temáticas no Centro Histórico



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:08

Segunda edição do K-Day, realizada no Palacete Tirachapéu Crédito: Reprodução

Música, gastronomia coreana, jogos, oficina para personalizar photocards e sorteios de brindes especiais são algumas das atividades da Experiência K-Day: Edição Especial Arirang, que vai reunir o fandom do grupo BTS em Salvador para celebrar o comeback mais aguardado do universo do K-pop.

O encontro, promovido pelo projeto Soul Seven Club, acontecerá no próximo dia 22/03, das 14h às 18h, no Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, nº 1, no Centro. As duas primeiras edições do evento, que tiveram passaportes de acesso esgotados, foram focadas em aspectos gerais da cultura coreana, mas desta vez a organização escolheu homenagear o grupo e dar ao fandom a chance de comemorar a volta dos artistas aos palcos, após mais de três anos de pausa.

Para se sentir mais perto do BTS

O K-Day torna-se ainda mais especial porque vai acontecer um dia depois do grande show de retorno que os membros RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jungkook farão como grupo e do lançamento do álbum Arirang, na Gwanghwamun Square, um dos pontos mais tradicionais da cultura sul-coreana, em Seul, com transmissão mundial exclusiva pela Netflix (no Brasil, dia 21, às 8h). Neste retorno, os artistas celebram suas origens, os valores da cultura de seu país, suas escolhas artísticas e, principalmente, a própria essência de cada um deles.

O que vai rolar no evento

A programação da Experiência K-Day: Edição Especial Arirang foi pensada para oferecer aos fãs do BTS um momento de entretenimento, interação e troca de informações, sem perder de vista a imersão na cultura. Assim, haverá degustação da culinária coreana, brincadeiras, jogos, exposição de álbuns do grupo, sorteios de brindes especiais e até uma baladinha Army. Quem tiver a lightstick (Army Bomb) pode levar. Como em Salvador não acontecem muitos eventos para o fandom, esta será uma oportunidade única para encontrar outros fãs.

Como participar

O passaporte para o encontro custa R$ 150 (por pessoa) e dá direito a todas as atividades da programação. Menores de 15 anos poderão ter um acompanhante no local, com o pagamento da taxa extra de R$ 75. Para garantir a inscrição e receber o passaporte, basta entrar em contato com a produção através do WhatsApp: (71) 98834-0857. As vagas são limitadas.

Aviso importante

São proibidos a entrada e/ou o consumo de bebidas alcoólicas no local, além de cigarro e demais substâncias.

O evento não tem limite de idade e é importante lembrar que o público também conta com crianças e adolescentes.

Serviço

O que: Experiência K-Day – Uma imersão na cultura coreana – Edição Arirang

Quando: 22 de março de 2026 (domingo), das 14h às 18h

Local: Palacete Tirachapéu – Rua Chile, nº 1 – Centro Histórico de Salvador

Inscrição: R$ 150 (passaporte individual). Acompanhantes de menores de 15 anos pagam taxa extra de R$ 75