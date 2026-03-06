Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Da Bahia para a Teen Vogue: Jorge Dorsinville assina direção de movimento de capa com Alysa Liu

Profissional radicado em Nova York se destaca em editoriais de revistas e campanhas globais

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:58

Jorge Dorsinville
Jorge Dorsinville com Alysa Liu Crédito: reprodução

Radicado em Nova York, o baiano Jorge Dorsinville segue ampliando sua presença na moda internacional. O profissional acaba de assinar a direção de movimento da nova capa da Teen Vogue, estrelada por Alysa Liu, medalhista de ouro na patinação artística no gelo. O convite partiu da equipe da própria revista em parceria com o time da atleta, e a capa foi publicada nesta semana. O trabalho reforça a presença de Dorsinville em produções editoriais de grande alcance e consolida sua atuação em uma função cada vez mais valorizada na indústria da moda.

“O diretor de movimento é o responsável por dar vida ao corpo na imagem. Cada gesto, cada olhar, cada movimento é pensado para transmitir uma mensagem”, explica Jorge. A função vem ganhando cada vez mais relevância na indústria fashion ao traduzir, por meio de gestos e ritmo corporal, a narrativa visual de editoriais e campanhas. Nesse campo, o baiano (que vive há quase 15 anos nos Estados Unidos) tem consolidado uma trajetória que conecta moda, performance e expressão artística, contribuindo para dar identidade e dinamismo às produções.

Jorge Dorsinville

Alysa Liu na capa da Teen Vogue por reprodução
Jorge Dorsinville com Alysa Liu por reprodução
Alysa Liu por reprodução
Jorge Dorsinville por reprodução
Jorge Dorsinville com Alysa Liu por reprodução
Alysa Liu por reprodução
Jorge Dorsinville como bailarino de Daniela Mercury por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirigindo uma sessão de fotos por Acervo pessoal
Jorge dirigindo Quannah Chasinghorse, primeiro top model indígena dos Estados Unidos por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirigindo uma sessão de fotos por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirigindo uma sessão de fotos por Acervo pessoal
Modelo em campanha dirigida por ele por Acervo pessoal
Modelo em campanha dirigida por ele por Acervo pessoal
Jorge com o marido, Hans, e a filha Marielle por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirgindo por Acervo pessoal
Trabalho de Dorsinville para a campanha da Balmain por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville com Daniela Mercury por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville no teatro por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville no teatro por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville com o estilista Robert Wun: o baiano dirigiu o desfile na Fashion Week de Paris por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigiu o desfile do estilista Robert Wun na Fashion Week de Paris por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigiu o desfile do estilista Robert Wun na Fashion Week de Paris por Reprodução
Dorsinville foi o diretor de movimento do ensaio para a T Magazine, revista de moda do The New York Times,  que contou com estrelas como H.E.R., Victoria Monét, Coco Jones, Jessie Reyez e Tinashe por Reprodução
Jorge  Dorsinville com Ashley Graham na campanha da Revlon por Reprodução
Ashley Graham na campanha da Revlon por Reprodução
Jorge Dorsinville por Reprodução
Jorge Dorsinville com a camiseta da Only Love por Reprodução
O bailarino Calvin Royal em pose dirigida por Dorsinville por Reprodução
Jorge Dorsinville com Emma Myers para Glass Magazine por Reprodução
Emma Myers para Glass Magazine por Reprodução
Capa da Glass Magazine com Emma Myers por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigindo o desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigindo o desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigindo o desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Jorge Dorsinville com as modelos no desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
1 de 40
Alysa Liu na capa da Teen Vogue por reprodução

“A proposta que apresentei para o trabalho com  Alysa Liu partiu de uma metáfora. O quarto e o colchão na imagem funcionam como um espaço muito particular, quase íntimo, e o colchão representa os medos, os monstros que todos carregamos. A ideia era que ela passasse por cima disso tudo, voando de forma celebratória, mostrando que o caminho é difícil, mas que precisamos vencer nossos próprios medos para sermos quem somos. A equipe gostou da ideia do voo sobre o colchão como analogia, ela também adorou, e o resultado foi uma das imagens escolhidas para o ensaio”, explica.

Dança, Daniela Mercury e Nova York

Nascido em Salvador, no bairro de Cosme de Farias, Dorsinville iniciou sua trajetória artística ainda jovem, descobrindo a dança em atividades culturais da comunidade. Na adolescência, trabalhou lavando carros e vendendo roupas para pagar aulas na Fundação Cultural do Estado da Bahia, no Pelourinho. O talento o levou ao Balé do Teatro Castro Alves e, posteriormente, ao grupo de Daniela Mercury, com quem dançou e coreografou por oito anos, participando de turnês internacionais antes de se mudar para os Estados Unidos em busca de novos desafios. 

Hoje, Jorge vive em uma casa próxima à Nova York com o marido, Hans, que atua como diretor criativo, e a filha Marielle. Lá, montou um estúdio de movimento onde desenvolve conceitos para marcas. “Depois de morar muitos anos em Manhattan, decidimos ir para um local maior para que nossa filha tivesse mais espaço para brincar, e também para que eu tivesse mais tranquilidade para criar”, explica. “Em meia hora, consigo chegar aos meus compromissos de trabalho, dos estúdios de gravação, das sessões de fotos e dos clientes”, completa.

Projetos globais

O reconhecimento internacional do profissional se reflete em projetos globais. “Entre os trabalhos mais recentes que fiz estão a campanha de 90 anos da Lancôme, estrelada por Isabella Rossellini e Amanda Seyfried, e uma campanha da Revlon com a modelo Ashley Graham”, destaca. Seu portfólio inclui ainda editoriais de destaque em revistas internacionais, como as capas da Love Want Magazine, com a atriz e comediante Chloe Fineman, do Saturday Night Live, e da Glass Magazine, estrelada pela atriz Emma Myers, conhecida pelo filme Minecraft e pela série Wednesday, da Netflix. Também integra sua trajetória recente um ensaio com Calvin Royal, primeiro solista negro do American Ballet Theatre.

Dorsinville também comandou a direção de movimento do desfile da marca brasileira PatBO, apresentado na New York Fashion Week. Convidado pela estilista Patricia Bonaldi para conceber a linguagem do show, imprimiu uma assinatura marcada pela expressividade do casting em um desfile que celebrou a mulher latina e contou com 80% das modelos brasileiras. A top model Laís Ribeiro integrou o line-up e foi responsável pelo encerramento.

Além da atuação na moda, ele também transita pelo universo da música e da performance. Jorge foi responsável pela coreografia da performance da cantora sueca Robyn no programa The Late Show with Stephen Colbert, um dos talk shows de maior audiência da televisão internacional. A apresentação marcou o lançamento da canção “Sexistential”, faixa do novo álbum da artista, previsto para chegar ao público em abril.

Impacto social

Além de sua carreira artística, Jorge criou o projeto JD Only Love, uma marca de roupas idealizada para promover o amor e a solidariedade. Cada peça vendida apoia organizações globais, como a Born This Way Foundation e a Humane Society NYC. “Minha ideia é usar o amor como munição para inspirar e ajudar as pessoas, seja em campanhas ou em ações sociais”, afirma.

Tags:

Dança

Mais recentes

Imagem - Exposição de arte afro-indígena celebra o feminino na Chapada Diamantina

Exposição de arte afro-indígena celebra o feminino na Chapada Diamantina
Imagem - Itens históricos de Michael Jackson, Schumacher e Hamilton entram em leilão exclusivo no Brasil

Itens históricos de Michael Jackson, Schumacher e Hamilton entram em leilão exclusivo no Brasil
Imagem - Marcio Meirelles reinterpreta o clássico Odisseia, de Homero

Marcio Meirelles reinterpreta o clássico Odisseia, de Homero

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura
02

Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado
03

Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS
04

Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS