Da Bahia para a Teen Vogue: Jorge Dorsinville assina direção de movimento de capa com Alysa Liu

Profissional radicado em Nova York se destaca em editoriais de revistas e campanhas globais

Gabriela Cruz

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:58

Jorge Dorsinville com Alysa Liu Crédito: reprodução

Radicado em Nova York, o baiano Jorge Dorsinville segue ampliando sua presença na moda internacional. O profissional acaba de assinar a direção de movimento da nova capa da Teen Vogue, estrelada por Alysa Liu, medalhista de ouro na patinação artística no gelo. O convite partiu da equipe da própria revista em parceria com o time da atleta, e a capa foi publicada nesta semana. O trabalho reforça a presença de Dorsinville em produções editoriais de grande alcance e consolida sua atuação em uma função cada vez mais valorizada na indústria da moda.

“O diretor de movimento é o responsável por dar vida ao corpo na imagem. Cada gesto, cada olhar, cada movimento é pensado para transmitir uma mensagem”, explica Jorge. A função vem ganhando cada vez mais relevância na indústria fashion ao traduzir, por meio de gestos e ritmo corporal, a narrativa visual de editoriais e campanhas. Nesse campo, o baiano (que vive há quase 15 anos nos Estados Unidos) tem consolidado uma trajetória que conecta moda, performance e expressão artística, contribuindo para dar identidade e dinamismo às produções.

“A proposta que apresentei para o trabalho com Alysa Liu partiu de uma metáfora. O quarto e o colchão na imagem funcionam como um espaço muito particular, quase íntimo, e o colchão representa os medos, os monstros que todos carregamos. A ideia era que ela passasse por cima disso tudo, voando de forma celebratória, mostrando que o caminho é difícil, mas que precisamos vencer nossos próprios medos para sermos quem somos. A equipe gostou da ideia do voo sobre o colchão como analogia, ela também adorou, e o resultado foi uma das imagens escolhidas para o ensaio”, explica.

Dança, Daniela Mercury e Nova York

Nascido em Salvador, no bairro de Cosme de Farias, Dorsinville iniciou sua trajetória artística ainda jovem, descobrindo a dança em atividades culturais da comunidade. Na adolescência, trabalhou lavando carros e vendendo roupas para pagar aulas na Fundação Cultural do Estado da Bahia, no Pelourinho. O talento o levou ao Balé do Teatro Castro Alves e, posteriormente, ao grupo de Daniela Mercury, com quem dançou e coreografou por oito anos, participando de turnês internacionais antes de se mudar para os Estados Unidos em busca de novos desafios.

Hoje, Jorge vive em uma casa próxima à Nova York com o marido, Hans, que atua como diretor criativo, e a filha Marielle. Lá, montou um estúdio de movimento onde desenvolve conceitos para marcas. “Depois de morar muitos anos em Manhattan, decidimos ir para um local maior para que nossa filha tivesse mais espaço para brincar, e também para que eu tivesse mais tranquilidade para criar”, explica. “Em meia hora, consigo chegar aos meus compromissos de trabalho, dos estúdios de gravação, das sessões de fotos e dos clientes”, completa.

Projetos globais

O reconhecimento internacional do profissional se reflete em projetos globais. “Entre os trabalhos mais recentes que fiz estão a campanha de 90 anos da Lancôme, estrelada por Isabella Rossellini e Amanda Seyfried, e uma campanha da Revlon com a modelo Ashley Graham”, destaca. Seu portfólio inclui ainda editoriais de destaque em revistas internacionais, como as capas da Love Want Magazine, com a atriz e comediante Chloe Fineman, do Saturday Night Live, e da Glass Magazine, estrelada pela atriz Emma Myers, conhecida pelo filme Minecraft e pela série Wednesday, da Netflix. Também integra sua trajetória recente um ensaio com Calvin Royal, primeiro solista negro do American Ballet Theatre.

Dorsinville também comandou a direção de movimento do desfile da marca brasileira PatBO, apresentado na New York Fashion Week. Convidado pela estilista Patricia Bonaldi para conceber a linguagem do show, imprimiu uma assinatura marcada pela expressividade do casting em um desfile que celebrou a mulher latina e contou com 80% das modelos brasileiras. A top model Laís Ribeiro integrou o line-up e foi responsável pelo encerramento.

Além da atuação na moda, ele também transita pelo universo da música e da performance. Jorge foi responsável pela coreografia da performance da cantora sueca Robyn no programa The Late Show with Stephen Colbert, um dos talk shows de maior audiência da televisão internacional. A apresentação marcou o lançamento da canção “Sexistential”, faixa do novo álbum da artista, previsto para chegar ao público em abril.

