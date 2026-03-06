Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda

Acesse sua conta
Publicado em 6 de março de 2026 às 08:11

Um homem de 34 anos identificado como Thyago da Silva Severino, morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia realizada em uma clínica particular de Cerejeiras, em Rondônia. O exame fazia parte do acompanhamento médico que ele realizava regularmente. De acordo com familiares, o intestino foi perfurado durante a realização do procedimento.  A morte ocorreu no último sábado (28).

A família informou ao G1 que o médico responsável pelo exame, que acompanhava Thyago havia cerca de oito anos, interrompeu a colonoscopia e informou que o órgão estaria “um pouco comprometido”, indicando a possibilidade da perfuração. Após o incidente, Thyago foi socorrido e levado ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena, onde passou por avaliação médica.

Na sexta-feira (27), ele foi submetido a uma cirurgia e depois encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Thyago não resistiu e morreu na manhã de sábado (28). O irmão da vítima informou ao G1 que a família registrou denúncia na Polícia Civil para que as circunstâncias da perfuração e os procedimentos adotados pelo médico responsável sejam investigados.

 “A gente não tem nenhuma intenção de vingança. Queremos esclarecimento. Se ficar comprovado que foi algo inevitável, vamos ficar em paz. Mas, se houver culpa do médico por negligência, imprudência ou imperícia, também queremos que haja responsabilização”, disse.

Segundo a família, Thyago tinha síndrome nefrótica, doença que exige acompanhamento médico frequente. Por causa do tratamento com medicamentos imunossupressores, ele também desenvolveu sarcoma de Kaposi. Apesar disso, os familiares afirmam que o quadro era acompanhado por médicos e não comprometia o bem-estar dele.

