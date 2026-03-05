OPORTUNIDADE

Itens históricos de Michael Jackson, Schumacher e Hamilton entram em leilão exclusivo no Brasil

Peças icônicas são autografadas e acompanham certificado internacional de autenticidade

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 20:04

LP “Thriller”, autografado por Michael Jackson Crédito: Reprodução

A Play For a Cause apresenta o projeto Elite, leilão dedicado à curadoria de peças raras e históricas da música, cinema e esportes. A cada dois meses, colecionadores terão acesso a itens de alto valor, selecionados por sua autenticidade e relevância cultural. Nesta primeira fase, estão expostos seis itens repletos de história. Os lances iniciais variam entre R$11.990 e R$138.500.

A coleção esportiva inclui a asa traseira utilizada por Michael Schumacher em sua primeira conquista do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1994, símbolo do início de uma trajetória lendária, e a viseira usada por Lewis Hamilton na vitória do Styrian Grand Prix 2020, acompanhada de capacete tributo, miniatura Almagan 1:18 e certificação oficial da Sports Investors Authentication.

Para os fãs de basquete, a coleção traz uma bola autografada por 17 estrelas da NBA, incluindo Jrue Holiday, Serge Ibaka, Tyreke Evans e DeMarcus Cousins, certificada pela James Spence Authentication (JSA).

O destaque musical da primeira coleção é o LP “Thriller” de Michael Jackson, emoldurado e autografado, com laudo grafotécnico, pronto para exibição. A peça representa um marco da cultura pop, com mais de 70 milhões de cópias vendidas e oito Grammy Awards conquistados em uma única noite.

Também integra a coleção o LP em vinil autografado por B.B. King, ícone do blues mundial, com certificação internacional de autenticidade. O cinema está representado pelo LP duplo de “Os Embalos de Sábado à Noite”, autografado por John Travolta e certificado internacionalmente, um verdadeiro ícone da era disco que marcou gerações com sua energia e estilo.