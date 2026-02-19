INTERIOR

Agência desativada do Bradesco vai a leilão em cidade da Bahia

Leilão será realizado online, na próxima segunda-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:17

Agência desativada será leiloada na Bahia Crédito: Divulgação

Uma agência desativada do Bradesco, localizada no município de Brejões, no centro sul da Bahia, será leiloada na próxima segunda-feira (23), a partir das 10 horas. O lance mínimo é de R$ 720 mil para o imóvel localizado na Praça Manuel Vitorino, com 479,10 m² de área construída.

O leilão é realizado pela Freitas Leiloeiro Oficial, em parceria com o Bradesco. Entre as condições facilitadas, os imóveis arrematados terão 10% de desconto para pagamento à vista. Também é possível parcelar em até 24 vezes, conforme previsto em edital. O processo será realizado exclusivamente pela internet, permitindo a participação de interessados de qualquer região do país.

Fechamento de agências na Bahia 1 de 9

Além do banco na Bahia, também serão leiloadas agências desativadas e desocupadas em Itaporã (MS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os interessados podem acessar a plataforma oficial, consultar fotos, editais e condições completas, e cadastrar-se para participar através do site.