Agência desativada do Bradesco vai a leilão em cidade da Bahia

Leilão será realizado online, na próxima segunda-feira (23)

  Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:17

Agência desativada será leiloada na Bahia
Agência desativada será leiloada na Bahia

Uma agência desativada do Bradesco, localizada no município de Brejões, no centro sul da Bahia, será leiloada na próxima segunda-feira (23), a partir das 10 horas. O lance mínimo é de R$ 720 mil para o imóvel localizado na Praça Manuel Vitorino, com 479,10 m² de área construída.

O leilão é realizado pela Freitas Leiloeiro Oficial, em parceria com o Bradesco. Entre as condições facilitadas, os imóveis arrematados terão 10% de desconto para pagamento à vista. Também é possível parcelar em até 24 vezes, conforme previsto em edital. O processo será realizado exclusivamente pela internet, permitindo a participação de interessados de qualquer região do país.

Fechamento de agências na Bahia

Além do banco na Bahia, também serão leiloadas agências desativadas e desocupadas em Itaporã (MS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os interessados podem acessar a plataforma oficial, consultar fotos, editais e condições completas, e cadastrar-se para participar através do site

Em 2025, o Bradesco encerrou as atividades de 20 unidades na Bahia, sendo que em apenas quatro delas a agência não era a única da cidade, conforme revelado por reportagem do CORREIO. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bancários paralisam agência do Bradesco de Salvador em protesto contra demissões

Bradesco descumpre decisão judicial e mantém banco fechado na Bahia

Bradesco é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a funcionários que trabalharam sem segurança

