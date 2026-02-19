Duas mulheres morrem após serem atropeladas em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:17
Duas mulheres morreram após serem atropeladas na cidade de Ibirapitanga, no Baixo Sul do estado. As vítimas estavam na BR-101, na zona rural do município, quando foram atingidas nesta quarta-feira (18). Uma terceira mulher também ficou ferida.
As vítimas foram identificadas como Daniela Cardim Santos e Kaline Santos de Souza, ambas de 27 anos. A terceira mulher atingida permanece hospitalizada.
Acidente na BR-101
Após o acidente, o condutor do veículo se apresentou em uma unidade policial para prestar esclarecimentos. Testemunhas ainda estão sendo ouvidas para esclarecer todas as circunstâncias do caso, que está sob investigação da Delegacia Territorial de Ibirapitanga. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.