Duas mulheres morrem após serem atropeladas em estrada da Bahia

Terceira vítima ainda está internada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:17

Acidente na BR-101, em Ibirapitanga
Acidente na BR-101, em Ibirapitanga Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Duas mulheres morreram após serem atropeladas na cidade de Ibirapitanga, no Baixo Sul do estado. As vítimas estavam na BR-101, na zona rural do município, quando foram atingidas nesta quarta-feira (18). Uma terceira mulher também ficou ferida.

As vítimas foram identificadas como Daniela Cardim Santos e Kaline Santos de Souza, ambas de 27 anos. A terceira mulher atingida permanece hospitalizada.

Acidente na BR-101

As vítimas do acidente foram Daniela Cardim Santos e Kaline Santos de Souza por Reprodução/TV Santa Cruz
Acidente na BR-101, em Ibirapitanga por Reprodução/TV Santa Cruz
Kaline Santos de Souza por Reprodução/TV Santa Cruz
Daniela Cardim Santos por Reprodução/TV Santa Cruz
1 de 4
As vítimas do acidente foram Daniela Cardim Santos e Kaline Santos de Souza por Reprodução/TV Santa Cruz

Após o acidente, o condutor do veículo se apresentou em uma unidade policial para prestar esclarecimentos. Testemunhas ainda estão sendo ouvidas para esclarecer todas as circunstâncias do caso, que está sob investigação da Delegacia Territorial de Ibirapitanga. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

