ACIDENTE

Duas mulheres morrem após serem atropeladas em estrada da Bahia

Terceira vítima ainda está internada

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:17

Acidente na BR-101, em Ibirapitanga Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Duas mulheres morreram após serem atropeladas na cidade de Ibirapitanga, no Baixo Sul do estado. As vítimas estavam na BR-101, na zona rural do município, quando foram atingidas nesta quarta-feira (18). Uma terceira mulher também ficou ferida.



As vítimas foram identificadas como Daniela Cardim Santos e Kaline Santos de Souza, ambas de 27 anos. A terceira mulher atingida permanece hospitalizada.

