VIOLÊNCIA

PM é baleado durante operação no Nordeste de Amaralina

Policiamento foi reforçado na região

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:35

Caso foi registrado no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Um policial militar foi baleado durante uma operação realizada nesta quinta-feira (19) no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ele foi atingido na perna e socorrido pelos colegas ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebe atendimento médico.

O caso foi registrado na Rua do Eco. Segundo a PM, os militares realizavam rondas ostensivas quando foram alvo de disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de criminosos. Os policiais reagiram ao ataque.

Após o ocorrido, unidades especializadas intensificaram o policiamento para localizar e prender os suspeitos envolvidos no ataque. "O policiamento no Nordeste de Amaralina foi intensificado e as diligências seguem em curso para garantir a segurança da comunidade e a captura dos autores", diz a PM, em nota.